controcorrente: i ricordi di Maria, 83 anni, quando nella Torino di fine Anni Cinquanta per ottenere un lavoro bisognava essere “carina” con il titolare uomo dell’attività

Si chiama Maria. Ha 83 anni. E’ una donna non famosa e “alla buona”, ma decisa e pronta al confronto su ogni tema come lo è stata per l’intera vita. Soprattutto da quando ha perso il marito, nel 2001. La conosco da oltre 35 anni. Abbiamo parlato molte volte insieme e di tante cose. Perché Maria, pur avendo potuto ottenere solo il diploma di quinta elementare, ha letto molto e si è costruita per conto suo la conoscenza del mondo e di quello che gli gira intorno. Facendosene un’idea propria con grande determinazione.

La scorsa settimana, al pranzo per festeggiare un parente in comune, per la prima volta, dopo oltre tre decenni di amicizia, seppure le nostre età siano piuttosto “lontane”, si è lasciata andare a una confidenza che non mi sarei mai aspettato. “A fine Anni Cinquanta - mi ha detto - appena sposata, con mio marito andammo ad abitare a Torino che offriva molte opportunità di lavoro in più rispetto a Cuneo. Lui trovò subito un posto alla Fiat. Ma i soldi scarseggiavano. E allora anche io cominciai a cercare un’occupazione. Mi presentai in diverse aziende che stavano nascendo come i funghi per l’inizio del boom economico”.

Quali risposte ottenne? “Alcuni titolari delle attività, alla mia richiesta, mi risposero di no, perché non gli serviva una dipendente senza nessuna esperienza lavorativa se non quella svolta nei campi quando stavo a casa prima di sposarmi. Altri, al contrario, mi offrirono subito un impiego, però a una condizione: avrei dovuto essere “carina” con loro. Io, per la mia innocenza di allora, non mi resi conto al momento di cosa volessero veramente, ma compresi che in quelle parole c’era qualcosa che non andava. E sempre rifiutai. Trovai qualche lavoro per la pulizia a ore. Poi, dopo qualche anno, quando a Cuneo venne aperta la Michelin, mio marito venne assunto in quella fabbrica e tornammo a casa. Da dove eravamo partiti”.

Probabilmente una storia come tante se non per le conclusioni di Maria: “Dopo il nostro ritorno a Cuneo, per fortuna non sono più stata importunata e ricattata per ottenere un lavoro. E ho ancora fatto molte cose. Ma quei tentativi di approccio torinesi mi sono tornati in mente in quest’ultimo periodo, quando donne importanti, come le attrici, hanno portato alla ribalta le molestie subìte durante la carriera. Non so se prima avessero approfittato consapevolmente di quelle situazioni e poi, nel momento in cui non faceva più loro comodo, le hanno denunciate. Io, tutte le volte in cui mi successe, ho sempre rifiutato, pagando le conseguenze di rimanere senza lavoro. Però, in ogni caso, rimane sempre il gesto odioso, volgare e imperdonabile di quegli uomini che, in parecchie occasioni, sfruttano il loro potere per ottenere in cambio di un’occupazione il corpo di una donna. Significa lacerare non solo quel corpo, ma lo spirito di una donna lasciandole ferite che si rimargineranno con molte difficoltà”.

Sulle attrici che hanno denunciato le molestie c’è chi ha detto “è assurdo tirare fuori tutto ciò dopo tanti anni”. E dopo il racconto di Maria quelle stesse persone magari penseranno “adesso a denunciare sono pure le nonne”. Invece, la storia di Maria rappresenta una testimonianza di straordinaria integrità morale per ricordare come la violenza psicologica sia un’arma sottile e strisciante usata da molti uomini contro le donne. Da sempre. Se poi le parole si trasformano in violenza fisica, con teatro, spesso, le mura domestiche, allora escono fuori crudeltà e uccisioni di cui tutti noi e il mondo nel quale viviamo, all’avanguardia in campo scientifico e in quello dell’innovazione, dobbiamo solo vergognarci. Va cambiata la cultura nel rapporto tra uomo e donna. E per i maschi l’universo femminile non deve essere un trofeo da conquistare e da possedere, ma un prezioso alleato nella vita di tutti i giorni da rispettare e da amare.