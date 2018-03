Quali accorgimenti seguire e come fare per realizzare un sito web per l'e-commerce

Nonostante il settore dell’e-commerce sia in costante aumento in tutto il mondo, soprattutto in Italia dove stiamo lentamente recuperando il gap tecnologico con gli altri paesi, molti siti di e-commerce non riescono ad avere successo fallendo entro i primi 24 mesi. Questo purtroppo accade perché molti imprenditori digitali non sanno quali accorgimenti seguire, concentrandosi solo sulla realizzazione dell’e-commerce e non sul progetto generale e sulle strategie di vendita.



Non basta avere un sito ben fatto e funzionale, ma è necessario che l’ecommerce venga supportato da un business plan strutturato, che tenga conto dei trend del mercato e che utilizzi a proprio favore gli sviluppi tecnologici più recenti. Per questo motivo oggi vedremo quali strategie seguire per migliorare il rendimento del proprio e-commerce, quali possibilità ci vengono offerte dal settore e quali saranno le novità più importanti dei prossimi anni, per anticipare le tendenze e farsi trovare pronti.



Internet ed e-commerce: settori in crescita e trend 2018



Secondo le ultime ricerche di mercato, gli e-commerce che mostrano i migliori margini di crescita per il 2018 sono quelli che vendono all’estero, mentre i siti in crisi sono quelli più legati al mercato interno. Un altro dato importante riguarda la tipologia di vendita, infatti il settore del B2B, ovvero delle vendite da azienda ad azienda, ha raggiunto nel 2017 la cifra record di oltre 7.700 miliardi di dollari, superando nettamente quelle del B2C, le vendite dirette tra aziende e clienti.



Altri trend molto importanti arrivano dall’analisi dei dati e dall’utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie. Innanzitutto ormai il 50% degli utenti usa i software di intelligenza artificiale per le ricerche vocali, aspetto che sta cambiando le SERP dei risultati dei motori di ricerca e l’interazione stessa tra i portali e gli utenti. Oltre a ciò bisogna tenere conto della prevalenza dei dispositivi mobili su quelli desktop, utilizzati nel 2017 per il 70% delle ricerche online, ma anche dell’abbassamento dell’età degli utenti di internet e del cambiamento dei mezzi di pagamento, con l’introduzione di nuovi sistemi tra cui quelli basati sulle criptovalute.



Tutti questi trend stanno dettando le nuove regole del mercato, facendo sì che gli e-commerce che si sono adeguati in tempo stiano raccogliendo i profitti sperati, mentre quelli che sono rimasti ancorati ai metodi tradizionali stanno lentamente scomparendo. Vediamo allora come trovare una soluzione.



Come progettare un sito web per l’e-commerce



Come abbiamo visto, per avviare un e-commerce di successo è necessario capire che oggi si lavora in un mercato estremamente competitivo, dove bisogna muoversi seguendo una strategia totalmente differente rispetto a quella adottata soltanto qualche anno fa. Ciò che funzionava ieri oggi non offre più risultati, ma assicura il fallimento di domani, perciò meglio correre ai ripari.



Per la realizzazione siti web per l’ e-commerce è fondamentale progettare la struttura del sito in base a un business plan aziendale estremamente dettagliato. Non basta aprire un sito e inserire un po’ di prodotti da vendere, ma è essenziale studiare il mercato di riferimento, il target dei potenziali clienti e analizzare i propri competitor. Con questi dati si possono prendere le decisioni giuste, pianificare gli investimenti e capire esattamente in quale direzione andare.



Inoltre è importante scegliere i prodotti giusti da vendere differenziandosi dagli altri shop online, oppure puntare su mercati differenti. In questo caso valgono le stesse regole del marketing classico, dove per vendere un prodotto questo deve essere diverso rispetto a quelli offerti dai concorrenti, quindi innovativo, oppure più economico, di qualità più elevata, raro oppure legato a un brand apprezzato e riconosciuto.



Il secondo passo consiste nella creazione della piattaforma, che deve essere responsive, ovvero ottimizzata per i dispositivi mobili, e veloce nel caricamento, ma deve riuscire ad offrire anche una perfetta user experience ed essere ottimizzata per i motori di ricerca. Un e-commerce è un sito web estremamente complicato, dove è necessario integrare l’analisi dei dati e le migliori tecniche SEO, per posizionare la piattaforma nelle prima posizioni delle pagine di ricerca.



Per farlo serve una struttura che permetta una navigazione semplice e veloce, una grafica chiara e funzionale, delle schede prodotto originali e ottimizzate per le parole chiave a coda lunga, long tail, che permettono di posizionarsi facilmente aumentando le visite e il ranking del sito. Allo stesso tempo bisogna curare il profilo link dell’e-commerce, ancora oggi uno dei fattori di ranking più importanti per Google, la comunicazione sui social, il brand marketing e la gestione dei servizi.



Come realizzare un e-commerce: piattaforma e sviluppo dei contenuti



Sviluppato il progetto iniziale è possibile passare alla realizzazione del sito di e-commerce. Innanzitutto bisogna scegliere attentamente il nome del dominio e il servizio di hosting. Il dominio deve essere legato alla strategia commerciale, quindi puntare sul posizionamento nelle SERP e contenere alcune parole chiave importanti, oppure al brand marketing ed essere scollegato dalla SEO.



Il fornitore dell’hosting va scelto in base al rapporto qualità prezzo, verificando la possibilità di fare un upload, passando a server dedicati in caso di sviluppo del business, la presenza di un servizio d’assistenza adeguato e la localizzazione dei server nelle zone territoriali di interesse. Dopodiché si può passare alla creazione del sito, quindi alla programmazione della grafica, alla realizzazione delle categorie e delle sottocategorie, delle schede prodotto e di tutte le altre sezioni dell’e-commerce.



In questa fase è importante creare il sito tenendo conto del progetto di partenza, quindi basato sullo studio del mercato, del target e dei concorrenti. Tutte le pagine dell'e-commerce devono essere perfettamente ottimizzate in ottica SEO, utilizzando la formattazione HTML, i metadati, i tag e posizionando tutti gli elementi secondo una struttura pensata per l’utente tipo del proprio settore di vendita.



In un e-commerce è fondamentale realizzare una vetrina, che mostri sulla homepage e nelle pagine di categorie i prodotti più venduti, ma anche quelli scontati, gli ultimi arrivi e i prodotti correlati con la ricerca effettuata. Bisogna sfruttare il potere delle immagini, per colpire l’attenzione degli utenti e aiutarli a navigare con facilità all’interno del sito. Inoltre ogni pagina deve avere un testo ottimizzato per i motori di ricerca, per migliorare il posizionamento delle singole pagine e utilizzare i link interni, che possono passare la link juice verso le pagine da spingere nelle SERP di Google.



Strategie SEO per l’e-commerce: la link building



Chiunque lavori su internet, specialmente nel settore degli e-commerce, sa che non basta avere un sito ottimizzato e ben fatto per avere successo. Per posizionarsi sui motori di ricerca, e aumentare le visite al proprio sito, è necessario avere un ottimo profilo link. I collegamenti esterni tra i siti web sono ancora oggi uno dei principali fattori di ranking. Soprattutto per competere su parole chiave short tail, che presentano alti tassi di conversione e un elevato numero di ricerche mensili, è indispensabile pianificare una campagna di link building.



Ovviamente bisogna rivolgersi a dei professionisti, perché il rischio è dietro l’angolo. Le linee guida di Google avvertono sulle penalizzazioni previste per chi acquista link, ma affidandosi a un esperto si possono ottenere eccellenti risultati, non rischiando praticamente nulla. Una campagna di link building è un progetto molto delicato per un e-commerce, infatti bisogna scegliere link di qualità da siti a tema, bilanciando le tempistiche di acquisizione e dividendo esattamente le anchor text tra quelle manipolative e quelle relative al brand.



L’importanza del blog negli e-commerce



Un altro elemento sempre più rilevante per gli e-commerce è la sezione blog, dove pubblicare i contenuti inerenti ai prodotti venduti nello shop online. Il blog è un’arma preziosa, perché permette di offrire risorse gratuite di approfondimento agli utenti, rispondendo alle loro domande e integrando le parole correlate di tipo informazionale all’interno dei contenuti. Inoltre gli articoli del blog sono perfetti per spingere con i link interni le pagine prodotto, passando la link juice da una pagina all’altra del sito, per aumentare le visite organiche e analizzare il comportamento degli utenti.



Gli articoli possono essere utilizzati anche per fare sponsorizzazioni sui social network, oppure per il guest posting, ottenendo link in entrata di altissima qualità. Naturalmente bisogna fare attenzione a non far crescere questa sezione a discapito della piattaforma. È il blog al servizio dell’e-commerce, non l’e-commerce a servizio del blog, altrimenti viene meno il fine ultimo del sito, vendere prodotti e ottenere conversioni.



Come utilizzare le landing page per aumentare le vendite



Uno strumento veramente molto utile per gli e-commerce è la landing page, la pagina di atterraggio. Si tratta di pagine del sito costruite appositamente per raggiungere un obiettivo, che può essere ottenere l’indirizzo email degli utenti, la vendita di un prodotto specifico oppure la promozione di un nuovo articolo in catalogo. Le landing page funzionano perché tutta la loro struttura è pensata per convertire, per invogliare l’utente a compiere un’azione, qualunque essa sia.



Il layout deve essere semplice e minimalista, utilizzando le immagini per comunicare e le Call to Action per focalizzare l’attenzione degli utenti su un compito specifico, per esempio richiedere un preventivo, comprare un prodotto, scoprire un’offerta speciale o iscriversi a un servizio. Inoltre le landing page possono essere usate per la link building interna, per il posizionamento sui motori di ricerca e per tantissime altre attività legate al proprio e-commerce.



Come vendere all’estero con il proprio e-commerce



Come abbiamo visto in precedenza, gli e-commerce di successo che continuano a crescere sono quelli che vendono anche all’estero, diversificando i propri mercati di riferimento. Per farlo non basta tradurre il sito in un’altra lingua, ma bisogna pianificare un progetto geolocalizzato. Ciò significa investire nella creazione di una piattaforma costruita in base al Paese dove bisogna vendere, secondo i gusti e la cultura delle persone del luogo che necessariamente saranno diversi rispetto a quelli del mercato italiano.



Ma non solo. È necessario avvalersi di collaboratori con esperienza nel settore, cha abbiano già lavorato a progetti di e-commerce in quel determinato Paese, che possibilmente abbiano degli agganci e sappiano come muoversi. Inoltre bisogna conoscere le normative di legge vigenti in quell’area, per non incappare in multe e sanzioni o addirittura in chiusure forzate del sito. Anche in questo caso prima di investire è importante eseguire un o studio del mercato, capirne le possibilità e analizzare quali sono gli utenti in target.



Come abbiamo visto gli accorgimenti da seguire per creare un sito di e-commerce sono innumerevoli, per questo è importante affidarsi a professionisti esperti. Senza il supporto di persone qualificate nel settore anche un progetto potenzialmente di successo potrebbe trasformarsi in un fallimento, vanificando tutto il lavoro svolto e facendo perdere soldi e speranze.