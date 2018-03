Mondovì pronta ad accogliere il ritorno della "Pasquetta in Piazza"

L'Associazione “La Funicolare”, dopo aver inaugurato il settimo anno di attività con il “Re Mercante”, ritorna alla ribalta con la prima manifestazione primaverile: lunedì 2 aprile sarà protagonista la 'merendina' di Pasquetta in piazza Maggiore a Mondovì Piazza. Una consueta e consolidata tradizione che, dopo il successo dell'ultima edizione, si ripropone come vero e proprio pranzo.

A partire da mezzogiorno, il sodalizio monregalese sarà protagonista nel rione alto dellaCittà (Mondovì Piazza), con una serie di eventi collaudati nel tempo ed in pieno rispetto con latradizione del territorio, rinnovata grazie al contributo della Città di Mondovì e della FondazioneCassa di Risparmio di Cuneo, uniti alle importanti collaborazioni con i membri dell'Associazione“Amici di Piazza”. Il menu del pranzo di Pasquetta, disponibile a partire dalle ore 12 sino alle ore18, proporrà infatti le tradizioni eccellenze 'chilometro zero': dal salamino al tomino monregalese alcartoccio, proseguendo con frittata, salsiccia e carne alla brace, contorno e, per finire, dolce. Laproposta è, acqua e vino inclusi, di 15 Euro per gli adulti e 10 Euro per i bambini (fino a 10 anni).Per info e prenotazioni: 327 6679728.Non solo grande enogastronomia del territorio ma anche numerosi eventi collaterali: apartire dalle ore 14 sino alle ore 18. Il ricco programma prevede ballo al palchetto accompagnatidal gruppo “Descarpentats”, animazione per i bambini con truccabimbi e sculture di palloncini acura di “Nidi in famiglia Casabimbo” e la straordinaria possibilità di passeggiare in carrozza perle antiche vie del borgo. Il tutto impreziosito dall'apertura straordinaria dei Monumenti della Città diMondovì, dalle ore 15 alle 18: dalla Torre Civica del Belvedere alla Chiesa della Missione, dalVescovado al Museo della Stampa sino al Museo della Ceramica che sarà invece aperto dalle ore10 alle 18.«Siamo pronti per una nuova stagione di eventi - dichiara il presidente Mattia Germone -che hanno come unico scopo la promozione delle nostre peculiari bellezze. Abbiamo la fortuna divivere in un contesto naturale ed architettonico che regala indiscutibili emozioni ai turisti chesempre più spesso affollano la nostra Città. Vi aspettiamo per una giornata di relax edivertimento».In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 8 marzo in occasione dellaFiera di Primavera.