Nel 2017 sono nati a Cuneo 1814 bambini: l'ospedale Santa Croce terzo in Piemonte per numero di parti

La scelta dell'ospedale in cui far nascere il proprio bambino è argomento sempre molto sentito dalle donne e in generale dai futuri genitori. La cosa fondamentale per tutte è che il proprio bimbo nasca sano, così come c'è il desiderio di legare questo momento importantissimo ad un ricordo positivo, con un travaglio fisiologico e un'attenzione particolare da parte del personale sanitario, che deve trasmettere competenza ma anche sicurezza e tranquillità.

Poi c'è chi vorrebbe poter contare con certezza sull'analgesia epidurale e chi spera di poter fare il travaglio in acqua. Ovvio che molto dipende dall'andamento della gravidanza. Ma quali sono i punti nascita più performanti in Piemonte per volume di parti. Ce lo dice www.doveecomemicuro.it , portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane, aggiornato con i dati del Programma Nazionale Esiti 2017 gestito dall'Agenas per conto del Ministero della Salute. Le strutture pubbliche o private accreditate che nella Regione effettuano parti sono 26. Il 38% rispetta il valore di riferimento fissato a 1000 parti mentre il 15% non rispetta il valore minimo di 500 parti l’anno. Le 5 strutture che in Piemonte effettuano un maggior numero di parti sono: Ospedale Sant'Anna di Torino (n° parti: 7052) (1° in Italia) Ospedale Maggiore Carità di Novara (n° parti: 1936) Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo (n° parti: 1814) Presidio Ospedaliero C. Massaia di Asti (n° parti: 1454) Ospedale Maria Vittoria di Torino (n° parti: 1386) Queste strutture, oltre a effettuare un maggior numero di parti, raggiungono performance molto alte anche per quanto riguarda le percentuali di tagli cesarei (che devono mantenersi inferiori-uguali al 25%). L’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano, l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, l’Ospedale degli Infermi di Rivoli, l’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio di Alessandria e l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino raggiungono performance molto alte sia per quanto riguarda il numero di parti (che deve mantenersi maggiore-uguale a 1000), sia per ciò che concerne le percentuali di tagli cesarei.