"Chiude la Trony di Madonna dell'Olmo, ma del mio pc in assistenza non ho più notizie"

Ci scrive Sebastiano, un lettore cuneese, il quale vuole portare a conoscenza il suo sfortunato episodio avvenuto a seguito della chiusura di 43 centri Trony in tutta italia, che ha portato al licenziamento di 500 dipendenti. In provincia di Cuneo hanno chiuso i battenti i centri di Alba, Bra e Madonna dell’Olmo. Proprio in quest’ultimo centro Sebastiano aveva portato in riparazione il suo computer, a pochi giorni dell’avvio di procedura fallimentare della Dps, la società che possedeva l’appalto di gestione nei centri di Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto comunicata a lavoratori il 15 marzo.



“Nel novembre scorso ho acquistato un computer portatile che in questi mesi ho utilizzato per lavoro” – spiega Sebastiao – “Per colpa di un malfunzionamento, causato probabilmente da un difetto di fabbrica ho deciso il 13 marzo, vista la garanzia, di riportarlo alla Trony di Madonna dell'Olmo, dove sono stato assistito da un venditore che l'ho ha preso a carico spiegandomi che il lunedì seguente sarebbe stato inviato in riparazione alla ditta in Germania.”



“Purtroppo lunedì mattina ricevo un messaggio da un amico dipendente del negozio cuneese che diceva: ‘Brutte notizie, hanno sospeso l'apertura del negozio questa mattina in via cautelare e il PC non è ancora stato ritirato dal corriere, noi l'abbiamo saputo di sera a negozio chiuso’. Fortunatamente sono stato avvisato da questo conoscente: sia il negozio che l'assistenza clienti al momento non mi hanno avvertito della chiusura.”



“Ho provato a contattare telefonicamente la sede centrale di Trony a Milano” – continua nel racconto Sebastiano – “ma nessuno mi ha risposto, così ho inviato una e-mail all'Assistenza Clienti che mi ha risposto dopo poche ore con queste parole: ‘Gentile cliente, con la presente siamo a comunicarle che il Socio che aveva in gestione il negozio, D.P.S. GROUP, ha avviato procedura fallimentare dell'attività e per tale ragione le richieste di questo tipo, tra cui la sua, verranno gestite direttamente dal Curatore Fallimentare. Distinti saluti Servizio Clienti Trony’. Così sono stato liquidato, ho provato a ricontattarli per avere un numero di telefono o contatto con il Curatore Fallimentare ma nessuno mi ha risposto.”



“Sono andato al negozio di Madonna dell'Olmo lunedì 19 marzo. Serrande abbassate, luci spente, all'ingresso cartello con orari di apertura che indicavano lunedì pomeriggio aperto, nessun sigillo, nessun cartello o comunicazione che spiegava il motivo della chiusura. A questo punto chiamo la Guardia di Finanza che mi consiglia, non sapendo cosa fare, di telefonare all'ufficio di Tutela dei Consumatori di Cuneo. Anche il giorno successivo, martedì, stessa storia: serrande abbassate e luci spente. E del mio computer, che peraltro utilizzo per lavoro, nessuna traccia.”



“Chi tutela me e tutti gli altri cittadini cuneesi che come me si sono affidati alla Trony e che ora hanno i loro prodotti sequestrati nel loro negozio?” – si chiede Sebastiano – “Nella comunicazione con Assistenza Clienti Trony, mi rispondono, in parole semplici lavandosene le mani e scaricando la responsabilità al socio D.P.S. GROUP che aveva in gestione il negozio, ma io personalmente e penso anche tutti gli altri consumatori, ci siamo affidati non a questo socio ma alla insegna che appare all'ingresso che riporta il nome TRONY, pensando di acquistare il prodotto da questa azienda. Ora spero di non ritrovarmi in un'altra delle tante follie italiane, dove ognuno scarica responsabilità e io come molti ci ritroviamo ad aver pagato un prodotto che ora non abbiamo.”