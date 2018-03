"Continueremo a lottare affinché il 'Giolitti' torni a essere il gioiello di prima": il grido di battaglia dell'alberghiero di Mondovì (VIDEO)

"Continueremo a lottare affinché il 'Giolitti' torni a essere il gioiello di prima e, magari, anche meglio": un grido di battaglia da trasformare in un peana di vittoria. A lanciarlo mediante un video realizzato dal regista Ettore Poggi sono la preside, i docenti e il personale scolastico dell'istituto alberghiero di Mondovì, che stanno vivendo settimane difficili dopo lo smottamento verificatosi poco meno di tre mesi fa e che ha reso inagibile la sede di piazza IV Novembre.

LA FRANA - Il filmato si apre con la storia recente: "Il 29 dicembre 2017, circa alle 10 di mattina, una frana ha lambito il padiglione della aule del 'Giolitti' di Mondovì, portandosi via, nell'arco della giornata, il blocco delle scale di accesso ai piani, la cabina del gas e quella elettrica. Per fortuna, nell'edificio non c'erano alunni dato che era periodo di vacanze natalizie. La dirigente e alcuni membri del personale non docente erano presenti e hanno assistito impotenti all'evento franoso. Da allora la sede del 'Giolitti' non è accessibile e abbiamo dovuto gestire l'emergenza".

"ALBERGHIERO DIFFUSO" - "Con il lavoro congiunto della Provincia, del Comune e dello staff di dirigenza - si dice nel video -, entro una settimana dal termine delle vacanze tutti gli alunni hanno potuto riprendere le lezioni teoriche in tre distinti plessi: quello in via Cuneo (ex 'Passionisti'), in un'ala dell'istituto 'Baruffi' e nell'ex scuola elementare 'Lidia Rolfi' di piazza D'Armi. Tutto ciò, ovviamente, con alcuni disagi per i docenti, che hanno iniziato il loro peregrinare da un plesso all'altro. Ma l'alberghiero non è solo teoria: è anche attività di laboratorio, che però non poteva riprendere nei laboratori abituali, e così abbiamo dovuto trovare nuove location dove svolgere le attività laboratoriali ed è nato così 'l'alberghiero diffuso'. Alle 8 del mattino alcuni alunni devono salire sul pullman per raggiungere due delle cinque nuove location: uno in direzione via Milano nella zona industriale di Mondovì per recarsi presso 'Stuzzicò', l'altro in direzione via del Campo, nel quartiere Carassone, presso l'ex ristorante 'Da Fausto'".

ALTRE SEDI - In conclusione, vengono enumerati ulteriori spostamenti non menzionati in precedenza: "Altri alunni salgono a piazza Maggiore per recarsi in parte presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso e la 'Buva' in via Vasco e in parte presso le 'Cucine Colte' di via delle Scuole, mentre gli studenti del settore dolciario si recano in via Vico 2/D, nel laboratorio del cioccolato. Infine, altri studenti del settore dolciario svolgono le loro attività nella ex pasticceria 'Curti' di corso Italia. Nel nuovo plesso di piazza D'Armi ha trovato posto il nuovo laboratorio di accoglienza con un nuovo bancone offerto dalla AsCom di Cuneo. Invece, tutto il personale di segreteria si è trasferito nei locali dell'istituto per il commercio 'Marisa Bellisario' in via Nino Manera, lontano dalla maggior parte delle classi e dei laboratori".

LA PROVINCIA: "MASSIMA ATTENZIONE PER INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO" - Interpellata sulla possibile data del ritorno di alunni e personale dell'alberghiero nella sede tradizionale di piazza IV Novembre, Milva Rinaudo, consigliere provinciale, ha affermato: "Comprendo chiaramente tutto il disagio per la scuola e sono convinta che ci sia stata tutta la volontà nonché l'agire per addivenire ad una soluzione. C'è una serie di concause molto tecniche che stiamo attendendo per verificare cosa sia possibile effettuare. Garantisco che c'è massima attenzione e sinergia con i vari enti per poter intervenire al più presto".