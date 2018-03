Mirabilia trasloca a Busca: a Fossano, storico cuore della manifestazione, solo un'anteprima

Alla sua XII edizione Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival avrà come sede la città di Busca, da martedì 26 giugno a domenica 1 luglio, mentre una grande anteprima si svolgerà nella storica sede di Fossano da venerdì 22 a domenica 24 giugno, dopo la serata d’anticipo di giovedì 21 giugno a Piozzo.



La novità giunge appena un anno dopo la prima esperienza in città del 2017, quando fu Busca a ospitare una delle anteprima, realizzando, insieme con Musicando, un grande successo di pubblico e organizzazione.



“Accogliere il Festival internazionale del circo e degli artisti di strada a Busca – dice il sindaco Marco Gallo – è per noi un motivo di orgoglio. Ci attende un lavoro notevole per mettere in piedi con lo staff del Festival la più impegnativa manifestazione mai allestita in città, ma ci accingiamo a farlo con trasporto, perché pensiamo al grande apporto culturale e all’incentivo turistico che l’evento è capace di portarci”.



“Accolti con grande disponibilità e professionalità qui per la prima volta l’anno scorso – afferma il direttore artistico di Mirabilia, Fabrizio Gavosto –, è stato per noi quasi naturale l’idea di organizzare a Busca l’edizione 2018. Viviamo la novità come una sfida stimolante, che ci impegna a cercare insieme alle nuove location anche nuovi percorsi, come ad esempio portare nello spettacolare scenario del parco e del castello del Roccolo un centro temporanea di danza internazionale, in collaborazione con Piemonte Danza”.



Mentre si sta allestendo nei minimi dettagli tutto l’immenso programma, che porterà a Busca da tutta Europa almeno cinquecento persone fra artisti, direzioni artistiche e iscritti alle scuole di circo ai convegni, alle masterclass, ai percorsi di storytelling, si sa che saranno una trentina le compagnie presenti, le quali allestiranno spettacoli per 90 repliche.



In città, parte integrante della manifestazione, troverà posto anche la prossima edizione di “Manufacto”, esposizione di raffinati e originali prodotti artigianali.



Gavosto anticipa soltanto alcuni degli ospiti fra i più famosi e prestigiosi: all’anteprima di Fossano, dedicata tutta al teatro di strada per inaugurare il restyling del centro storico, si annuncia il nuovo spettacolo de Les Commandos Percu “Silence!”, a Busca Stefan Sing porterà la sua nuova performance “Dadai”, Circo Zoe presenterà Born to be Cirus, al “Roccolo della danza” Daniele Albanese farà emozionare con “Solo Von” e LoosysmoKers allestirà nel bosco del castello “Behin the Dark”.



Insomma, il meraviglioso e il mirabolante saranno i protagonisti assoluti di una kermesse unica.



Mirabila è una vetrina a livello europeo, poiché offre una panoramica sugli spettacoli più interessanti e innovativi del nouveau cirque e del cirque à nouveau, delle arti performative, del teatro e della danza contemporanea negli spazi urbani, inserendosi a pieno titolo nel circuito dei grandi festival internazionali dello spettacolo dal vivo, come Chalon, Avignon, Aurillac, Manresa, Auch e Tarrega, e ottenendo il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di numerosi enti pubblici e privati. Il Festival, inoltre, è divenuto negli anni anche luogo di residenza creativa, entrando nel circuito dei grandi centri di creazione europei, come la Grainerie e La Cascade in Francia, l’Espace Catastrophe in Belgio, la Central de Circ in Spagna.