A Pasqua in Granda... ce n'è per tutti i gusti! Un weekend "lungo" carico di eventi

Un weekend ricco di eventi quello in programma sabato 31 marzo e Pasqua (domenica 1 aprile) e Pasquetta (lunedì 2 aprile).

Visitabile questo sabato 31 marzo la mostra di Mondovì Pierre Tchakhotine – Paesaggi a Pastello mostra parte dal martedì al sabato fino al 15 aprile dalle 15 alle 18 presso l’Antica Palazzo di Città. Sempre a Mondovì e per tutto il weeekend pasquale sarà visitabile la mostra “Aquerelli e Pastelli” di Nadia Lavrova. Per info (Bar gelateria Lurisia 0174 435 25)



A Savigliano visitabile sabato 31 e lunedì 2 aprile la Mostra Rosa Sonora presso il Museo Civico “Anotnino Olmo”, un viaggio attraverso la storia degli strumenti musicali.

A Ostana il 2 aprile si terrà un concerto di musica classica violino e pianoforte, mentre a Pian Munè escursione notturna nel bosco con accompagnatore naturalistico in programma per sabato 31 marzo con partenza alle ore 21, mentre a Pasqua e Pasquetta ci sono i menù da gustare in quota al rifugio. Per informazioni chiamare lo 0175 94273.



A Caraglio è visitabile presso il Filatoio di Caraglio sabato e domenica la mosta Muralnomad a cura di Loretta Dolcini. Per info 0171 618 300.



Fino a domenica 1 aprile si terranno le aperture straordinarie del santuario di Monserrato dalle ore 8 alle ore 18,30. Per Info Cristian Peirone 340 2549 768.



A Pamparato in programma per sabato 31 marzo il convegno Lavoro nei Borghi di Montagna a partire dalle ore 15 presso Palazzo Cordero. Per info: 349 7422 576



A Racconigi ha luogo sabato e domenica la mostra monotematica “…di Castello in Castello” allestita nelle sale del castello reale di Racconigi dove verranno presentati i modelli di castelli sabaudi e non.



Sabato a Limone Piemonte un pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento per tutta la famiglia con giochi, truccabimbi, una simpatica mascotte uno spettacolo di magia. Sempre a Limone alle 21 presso il Teatro della Confraternita ultimo concerto della rassegna musicale invernale Accademie in Valle con il Quartetto Echos.



Tanti appuntamenti pasquali in Valle Grana: sabato 31 marzo a Valgrana attività per bambini con magia e laboratori. A Pasqua a Monterosso Grana si terrà un escursione notturna di Pasqua. Mentre a Pasquetta biciclettata tra Caraglio e Valgrana. Per info 388 9362 815



A Cuneo si inaugura sabato la mostra di Mirko Briguglio “Retrospettiva” e la mostra di Fabrizio Gavatorta “Le principesse contemporanee” presso Palazzo Samone a Cuneo. La mostra sarà visitabile anche nel weekend pasquale. Ingresso gratuito.



A Mondovì da sabato 31 marzo e fino al 1° novembre riaprono i beni culturali appartenenti al Sistema urbano integrato. Info e prenotazioni 0174 330 358.



Sabato 31 marzo a Entracque c’è Wolfquiz iniziativa per bambini e ragazzi presso il Centro Visita Uomini e Lupi. Per informazioni 0171 978 616.



A Pasqua e Pasquetta a Costigliole Saluzzo si terrà la Mostra Mercato “Flora 2018 – Intorno alla Natura” giunta alla 15ma edizione. Info 333 4062 819.



Negli stessi giorni a Pamparato si terrà la 31ma Fiera del Gusto dell’outdoor “Maestri di Gusto di Fiera”. Per info 0174 351 113



Per tutto aprile a partire dalla domenica di Pasqua a Saluzzo tanti eventi all’insegna dell’arte. Nella domenica pasquale c’è #domenicaalmuseo con visite alla Castiglia, a Casa Cavassa e alla Cattedrale. Lunedì 2 aprile si terrà “La sorpresa è nei Musei”. Per informazioni 800392789.



Partono a domenica 1 aprile a Caprauna gli appuntamenti culinari al Rifugio Pian dell’Arma. Domenica “Aria di primavera” con pranzo pasquale. Lunedì 2 aprile “Grigliata di Pasquetta” con gli antipasti e i dolci del rifugio. Per info 337 108 3410.



Non manca lo sport a Pasqua con il Gigantissimo in programma domenica 1 aprile a Limone Piemonte.



A San Damiano Macra è visitabile in tutto il weekend pasquale la mostra “Paesaggi Dipinti” in omaggio al pittore Matteo Olivero. Per info 346 7973 327.



A Mondovì c’è “Pasquetta in piazza” con merenda sinoira sulla piazza storica. Info 0174 403 89.



Lunedì 2 aprile parte a Cuneo “Primavera al Parco” con il classico trekkinf di Pasquetta sul Lungo Gesso. Informazioni al 0171.444501.



A Manta lunedì 2 aprile Pasquetta al castello con picnic in giardino e laboratori per bambini oltre a visite guidate del castello. Informazioni 0175 878 22.



Sempre nel lunedì di Pasquetta c’è Spring Splash a Frabosa Sottana. Per informazioni 0174 334 151.



A Macra si terrà la manifestazione “Pasquetta in discesa” con escursione sugli antichi sentieri, adatta a famiglie e bambini con tre ore massime di passeggiata. Per info 348 1869 452.



A Fossano grande attesa per lunedì 2 aprile per il raduno di 500 in programma dalle 9 alle 11 presso il castello di Fossano. A seguire sfilata nella centrale via Roma.

A Bra sabato 31 marzo cena a tema, momenti di degustazione, mostre, rassegne. Dall'allevamento alla ristorazione, passando per la valorizzazione della salsiccia di Bra, confezionata con carne di vitello.



A Cherasco mostra d’arte presso la Chiesa di San Gregorio. Orari: venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.

Info +39.0172.427050 - +39.0172.427043



A Barolo sabato 31 marzo mercato domenicale in piazza Caduti per la Libertà dalle 9.00 alle 18.00. Info 0173.56106



Sabato 31 marzo La Morra mostra d'arte nella Chiesa di San Rocco. Orari: dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00.



Castelli Aperti da domenica 1 aprile in Langhe e Roero: i più suggestivi castelli del Basso Piemonte aprono le loro porte ai visitatori, secondo un calendario consultabile attraverso i contatti indicati di seguito.



Domenica 1 aprile visite con partenza dalla Fondazione Cesare Pavese con partenza alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00 sui luoghi cari a Pavese. Su prenotazione.



Camminata di Pasqua sul Sentiero del Belvedere tra vigne e borghi storici domenica 1 aprile tra Roddi e Verduno. Info 339.6575703.



Lunedì 2 aprile, evento di pasquetta a Sinio. A partire dalle ore 12.00 ritrovo dei partecipanti. Ore 12.30 pranzo al sacco di Pasquetta (da procurarsi). La Pro-Loco provvederà a tavoli, sedie e al trasporto di borse, zaini, ecc. Partenza della passeggiata a piedi (circa 50-60 minuti) verso la località prescelta. Info 0173.263990.



A Monticello d’Alba lunedì 2 aprile caccia al tesoro per bambini nel parco del castello.



A Serralunga d’Alba si terrà lunedì Pasquetta nelle Frazioni.

A Bra evento di Pasquetta lunedì 2 aprile con la Mostra Zootecnica e premiazione dei migliori capi di bovini di razza piemontese, mercato delle eccellenze gastronomiche e dei vivaisti in Piazza Giolitti, Area del Gusto e raduno di vespe, trattori e macchine agricole. Grande grigliata con la salsiccia di Bra presso i locali della mensa cittadina. Info 0172.430185



A Dogliani Pasquetta sui sentieri con la merendina del contadino. Passeggiata tra i vigneti del Dogliani DOCG e merendina in occasione di Pasquetta presso una azienda agricola. Su prenotazione. Costo escursione e merendina: 25 €, solo escursione: 10 €. Partenza alle ore 10.00 dalla biblioteca comunale di Dogliani. Info 339.6575703.

Inoltre in questo weekend pasquale saranno aperti i comprensori del cuneese e i circuiti di sci di fondo.