La lettera di Francesca, fossanese in Cambogia, da anni al centro di una paradossale vincenda giudiziaria

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Francesca, che ci racconta di una paradossale vicenda. Fossanese, da ormai più di tre anni è entrata in un calvario giudiziario in Cambogia, per il quale si era rivolta anche all'europarlamentare Alberto Cirio, che l'aveva messa in contatto con la Delegazione Europea di quel Paese, dove Francesca gestisce una guest house in una località turistica. E' una lettera lunga, che testimonia di quanto lei e il suo fidanzato giapponese stiano vivendo, senza sapere come andrà a finire. Ma racconta anche di coraggio e determinazione. Perché Francesca non ha nessuna intenzione di abbassare la testa.

"Quattro anni fa, con il mio compagno di origini giapponesi, sono arrivata in Cambogia per realizzare un sogno che avevo da molto tempo, aprire una Guest House in un bel giardino tropicale.

Tra le tante zone turistiche abbiamo scelto Siahnoukville, per le sue lunghe spiagge bianche e le belle isole coralline a meno di un'ora di distanza dalla costa.

I primi mesi li abbiamo trascorsi per far indagini, capire difficoltà burocratiche e lavorative fin tanto che abbiamo trovato il nostro paradiso, 27 camere avvolte da una bellissima natura a solo 1 minuto di cammino dalla spiaggia.

La Guest House prima del nostro acquisto era gestita da un anziano signore olandese che da tempo doveva aver perso l'entusiasmo. Il 23 agosto 2014 finalmente nella sala VIP della banca firmavamo il contratto che ci rendeva proprietari di quella che sarebbe poi divenuta la Chochi Garden Guest House. Abbiamo lavorato 4 intensi mesi per rinnovare, ricostruire e pulire e il 22 dicembre 2014 abbiamo finalmente aperto le porte ai clienti.

Il contratto firmato direttamente con le due proprietarie del terreno ci dà diritto a essere effettivi proprietari del business e ha una durata di 11 anni rinnovabile, durante questi anni volendo abbiamo diritto a subaffittare o rivendere il business.

Il 2 maggio 2015, solo 4 mesi dopo aver aperto il business, riceviamo la visita, nel pomeriggio, di alcune strane persone, arrivate con un enorme Toyota Lexus, 3 uomini e una donna. Uno di loro ci informa di aver acquistato il terreno, di essere il nuovo proprietario ma ci dice anche che noi non abbiamo piu' diritto di beneficiare del nostro business ed entro 6 mesi dobbiamo lasciare la Guest House. Il nostro contratto, ufficialmente certificato dal comune, ha un articolo in cui dice che i nostri proprietari terrieri possono vendere il terreno ma devono presentarci i nuovi acquirenti e questi ultimi devono accettare tutti i termini e le condizioni stipulati nel contratto.

Da quel giorno abbiamo ricevuto più volte la visita di questi personaggi e tutte le volte, senza neppure mostrarci un contratto o un documento a legittimare la loro posizione, ci hanno intimidito, a volte con parole minacciose, di andarcene, di pagare l'affitto a loro. Nel frattempo i miei proprietari terrieri, quelli con cui io e il mio compagno giapponese abbiamo firmato il contratto e pagato una cospicua somma di denaro, si sono resi irreperibili, non hanno più risposto al telefono e hanno rifiutato di venire a ritirare il pagamento per l'affitto.

Il giorno dopo la visita di queste ambigue persone abbiamo chiamato un amico cambogiano che lavora come real estate, chiedendo di controllare che non ci fossero falle nel nostro contratto, abbiamo contattato il sig. Panetto della scuola Don Bosco di Sihanoukville per ricevere un supporto morale e lui ha provato a contattare tali persone per chiedere una spiegazione, ma quest'ultime si sono rese riluttanti a rispondere.

Da quel giorno sono trascorsi quasi 3 anni e io non sono più riuscita a incontrare i miei proprietari terrieri e a pagare l'affitto che, intanto, ho depositato in una banca. Abbiamo chiesto alla polizia locale di rintracciarli, ma nessuna risposta. Intanto si è aperta una causa in tribunale. Abbiamo vinto alla prima corte con una sentenza che obbligava i nostri proprietari terrieri a far fede al nostro contratto, per far fede si intende rispondere alle nostre lettere, venire a ritirare l'affitto, coprire alcune spese che da contratto sono a loro carico e rispettare tutti gli articoli stipulati nel contratto, oltre a risarcirci per i danni morali. I nostri proprietari terrieri hanno continuato a non rispettare la sentenza data dalla prima corte. Si sono appellati alla seconda corte. Intanto i nostri avvocati della Sokshipana law firm hanno deciso d abbandonare il caso dicendo che non riuscivano né a rintracciare l'avvocato della controparte né a trovare i miei proprietari, che continuavano a non rendersi reperibili, aggiungendo che era loro opinione che i nostri proprietari terrieri stavano cercando di stancarci per riuscire a buttarci fuori. A nulla sono valse le nostre richieste per prendere azione, nessuno dei miei avvocati ha voluto accettare la mia richiesta di fare una denuncia per ritrovare i miei proprietari terrieri spariti.

Aspettando le date della seconda corte, abbiamo avuto improvvisamente, il 17 febbraio 2017, la visita non ufficiale dell' avvocato della controparte, che senza richiedere un appuntamento si è presentata alla nostra Guest House dicendo che i nostri proprietari terrieri avevano piacere di chiudere il problema. Sebbene, visto tutti gli eventi, mi fidassi poco di quella donna ho subito chiesto di incontrarli e di capire come avrei potuto pagare l'affitto. Lei mi informa che ho dei nuovi proprietari e che devo pagare l'affitto arretrato e i seguenti a questi ultimi. Chiedo da quanto tempo questi siano diventati i miei nuovi proprietari e perché nessuno me li abbia presentati come obbligo da contratto, chiedo di farmi vedere dei documenti per dimostrare le sue affermazioni, ma lei rifiuta dicendo “Prima acconsenti e poi ti facciamo vedere i documenti”. Chiedo se sono le stesse persone che sono venute a minacciarmi a maggio 2015. Chiedo spiegazioni sul perché avevano cercato di buttarmi fuori e lei dichiara che i nuovi acquirenti erano disposti a comprare il terreno solo se fossero riusciti a metterci fuori. Ma il mio e' un contratto legale e certificato. Rifiuto ogni accordo finché non incontro con i nuovi e vecchi proprietari, dei documenti e la dichiarazione scritta che i mei nuovi proprietari siano intenzionati a non creare piu' problemi e ad accettare il mio contratto con conseguente cambio di nome su quest'ultimo. Anche questa mia, legittima, richiesta viene rifiutata e a risposta mi dice che se non accetto di pagare tutta la somma a questa persone, che tra l'altro non ho idea di chi siano, andremo alla seconda corte e io dovrò spendere un sacco di soldi, avere un sacco di stress etc. Rispondo che siccome la situazione continua a non essere chiara sarà meglio lasciare fare alla legge e aspettare la Seconda Corte. Tutta questa comunicazione è stata registrata sul mio I-Phone con il consenso della suddetta. Da quel giorno non l'ho piu' vista.

Stanca dell'attesa e di queste visite improvvise, tento di mettermi in comunicazione con la seconda corte per aver notizie sulla nostra udienza, nel frattempo, non avendo piu' un avvocato a difendermi, sotto consiglio di amici contatto un tale di origini Australiane. Faccio una ricerca e il suo profilo lo presenta come consulente legale. Ci incontriamo alcuni giorni dopo. E' un personaggio ambiguo ma parla inglese. Gli esponiamo i fatti chiedendogli di contattare la Corte per sapere quando saranno le date dell'udienza. Alcuni giorni dopo lui inizia a martellarci di messaggi confusi, cambiando mille versioni e ci dà il nome di una donna che dovrebbe essere la nostra nuova proprietaria. Alla fine ci domanda una somma improponibile per risolvere il problema e poi vengo a sapere che alla fine dei fatti non è un avvocato iscritto all'albo.

Visto il suo atteggiamento poco professionale, cerchiamo altri avvocati e ci rivolgiamo all'Ambasciata Giapponese, che per tutto questo tempo non ha mai smesso di seguire il nostro caso, ci consiglia degli avvocati con i quali lavorano. Io e Taka ci sentiamo finalmente protetti pensando che se l'Ambasciata Giapponese ci presenta questi avvocati dovrebbero essere quelli giusti, e faranno di tutto per difenderci e per far valere i nostri diritti.

Il primo incontro è stato entusiasmante, finalmente un avvocato cambogiano che parla inglese e che capisce il problema. Firmiamo il mandato e depositiamo una percentuale della parcella. Controllano tutti i documenti, le prove a nostro favore e ci dicono con un sorriso che noi siamo vincenti, che abbiamo prove schiaccianti, che i nostri proprietari si stanno comportando in maniera illegale, di non preoccuparci della Seconda Corte ma per vincere avremmo dovuto fare una donazione. Io mi rifiuto subito, non ho nessuna intenzione di fare donazioni a qualcuno su un caso in cui sono innocente.

L'avvocato, fa un sospiro e dice “Pazienza, vorrà dire che ci appelleremo alla Corte Suprema” e con queste parole mi dichiara già perdente.

Le date della Seconda corte vengono finalmente fissate, sono contenta perche' proprio in quei giorni avrei avuto mia mamma e mio papà in visita a Sihanoukville.

Ci presentiamo in tribunale a Phnom Penh alle 8 del mattino. Taka è rimasto in Guest House, siamo andati io e mio papà.

I miei avvocati, pagando un extra di $100, mi hanno procurato una traduttrice, mi rendo conto poi che non riesce neppure a capire la differenza tra mille e cento quindi non voglio immaginare cosa sia riuscita a tradurre.

I miei proprietari terrieri come al solito non si sono presentati, solo il loro avvocato che inizia l'udienza con una rabbia indescrivibile, dicendo cose senza senso, e subito si lancia sul fatto che noi non abbiamo pagato l'affitto. Rimango di stucco nel vedere i miei avvocati che non reagiscono non fanno obiezione. Questi non sono i fatti discussi alla prima corte, mi rendo conto che stanno aprendo un nuovo caso senza lasciarmi possibilità di difesa in merito. Poi i giudici chiamano me a testimoniare, tento di spiegare i fatti e non mi danno diritto di deporre la mia difesa, di deporre le prove in merito.

Inizio ad innervosirmi e i miei avvocati mi chiamano da parte, mi dicono di dire quello che vuole lui e io non capisco perché non fanno obiezione.

La seconda corte finisce con me che lascio la sala arrabbiata e miei avvocati che mi seguono. Mio padre più infuriato di me. All'uscita chiedo ai miei avvocati perché hanno aperto un nuovo caso, perche non abbiamo discusso i fatti della prima corte e come risposta mi dicono “Dopo quasi 3 anni si può fare”.

Aspetto la nostra sentenza che doveva arrivare alla fine del mese, so che potrebbero cercare di far scadere i termini in modo che io non posso appellarmi, quindi invio e.mail tutti i giorni agli avvocati per sapere se la sentenza scritta e' uscita, loro rispondo di pazientire. E mentre io sono paziente il 17 dicembre 2017 mi arriva una lettera dell'avvocato della controparte che dice che se non deposito l'affitto entro 15 giorni, pagando le mie due proprietarie con cui ho firmato il contratto, mi avrebbero confiscato la Guest House. Mi pare strano che un avvocato mi intimidisca di fare qualcosa quando ancora non è uscita la sentenza scritta della Seconda Corte. I miei avvocati mi dicono di non preoccuparmi di quella lettera. Il 19 dicembre arriva un ordine di ingiunzione dalla Prima Corte di Sihanoukville che dice le stesse cose, ma questa volta appare solo il nome di una delle mie due proprietarie.

Intanto io continuo a non ricevere la sentenza scritta che mi dà diritto di appello. L' ordine di ingiunzione mi impone di presentarmi il 21 dicembre alla Corte, come al solito ricevo i documenti sempre e solo 3 giorni prima delle date. Un'altra tecnica per mandarmi in panico, tutti i documenti sono in Khmer e per tradurli io ho bisogno di almeno un paio di giorni lavorativi e per rispondere almeno altri 3 giorni, come al solito i miei avvocati mi mollano con strane scuse. Questa volta quando ho chiesto al mio avvocato, tra l'altro ben pagato, di chiedere di posticipare le date perché non hanno rispettato i 21 giorni dei tempi legali, loro mi dicono che siccome il loro ufficio è a PP non riescono a mettersi in comunicazione con la corte di Sihanoukville. Dopo aver insistito, mi inviano una lettera scritta in Khmer e mi dicono di andarci da sola in tribunale, incontrare il clerk per chiedere di posticipare. L'ultimo giorno finalmente riusciamo ad incontrare il clerk il quale acconsente di posticipare di un mese. Finalmente, dopo aver tanto insistito, guarda il caso alla scadenza dei termini dati dalla lettera dell'avvocato Kimsrean mi viene data la sentenza scritta della Seconda Corte e con questo il diritto di appellarmi.

Ci ho pensato una notte intera alla dinamica di questo evento. Prima una corte che mi impone di dichiarare cose che non voglio, poi una lettera arrivata prima dell'emissione della sentenza, fatta in modo da spaventarmi, poi un ordine di ingiunzione subito dopo con 3 giorni di tempo in modo da mettermi l'acqua alla gola, i miei avvocati che si rifiutano di aiutarmi etc. tutto creato a tavolino per far in modo che io non mi appellassi alla Corte Suprema.

Qualcuno si chiederà perché, dopo aver scritto per quasi tre anni lettere ai miei proprietari terrieri per riuscire a pagare l'affitto, ora mi rifiuto di depositarlo in tribunale. Bene, ci sono parecchie spese e danni da togliere dall'intera somma, per esempio in tutti questi anni noi abbiamo pagato le tasse di affitto che erano a carico dei proprietari terrieri, ci sono molte spese fatte per ripristinare il sistema idraulico e elettrico della Guest House che come da contratto sarebbero a carico dei miei proprietari spariti, il mio contratto ha un articolo, giudicato valido dalla prima corte, che dice che se i miei proprietari avessero creato problemi loro avrebbero dovuto pagare $150000 di ricompensa per i danni, ed è proprio la prima corte che ha stabilito che i miei proprietari terrieri erano colpevoli di aver cercato di cancellare un contratto valido e li ha obbligati a obbedire a tutti gli articoli del nostro contratto, ed ecco perche' alla seconda corte non abbiamo discusso la sentenza della prima ma hanno piuttosto cercato di buttare la colpa su di noi per non aver pagato l'affitto. Ed ecco perché io mi rifiuto di depositare l'affitto se prima non si ha un incontro per discutere le spese e i danni. Inoltre voglio pagare a nome di chicchessia il mio proprietario terriero in modo da obbligarlo ad accettare il contratto (I nuovi proprietari si rifiutono di accettare il pagamento perché ammetterebbero che il nostro contratto e valido, ma in realtà, dopo che io avrò depositato i soldi, loro cercheranno comunque di buttarci fuori).

La mia proprietaria di casa ha richiesto un ordine di ingiunzione dicendo che io volevo scappare dal paese: abbastanza strano, visto che io sono l'unica che appare nelle varie corti, sempre presente a ricevere la visa di chiunque, non ho mai cambiato numero di telefono né indirizzo, sono membro onorario di varie associazioni volte a migliorale il turismo in Sihanoukville, sono sempre presente ai meeting in Comune, pago le tasse mie e anche quelle che dovrebbero pagare loro e sono quasi 3 anni che invio lettere chiedendo di incontrarci.

Un'affermazione del genere, senza alcuna prova oltretutto, è piuttosto grave perché é come dire che io sono una criminale, io questo lo chiamo diffamazione, ma né i giudici e né i miei vari avvocati la considerano una cosa grave.

Quindi uno straniero venuto qui a investire può subire minacce, estorsioni e diffamazioni e nessuno fa nulla.

Un mio amico mi mette in contatto con un nuovo avvocato per riuscire a risolvere il problema dell'ordine di ingiunzione alla prima corte di Siahnoukville. Sarà il quinto avvocato. Ci incontriamo a Phnom Penh nel suo ufficio, parla bene inglese, e' uno degli avvocati del tribunale dei Khmer Rouge, ha studiato all'estero e sembra capire al volo il problema.

Gli raccontiamo di come gli altri avvocati si siano comportati, lui, che li conosce quasi tutti, rimane basito. E' un po' titubante ad accettare il nostro caso ma alla fine firmiamo il mandato.

Grazie a lui veniamo finalmente a sapere che esistono nuovi proprietari terrieri, riusciamo, non a fatica e sopratutto non gratuitamente, ad avere i documenti del catasto che dichiarano che dall' 11 novembre 2016 i due terreni su cui sorge la Guest House sono stati acquistati da due persone, marito e moglie, quest'ultima figlia di una persona influente. Il nome del padre di questa donna era già stato menzionato da un irlandese, ora a distanza di quasi 3 anni ecco che il suo nome esce di nuovo.

Il 21 gennaio 2018 insieme al nostro nuovo avvocato ci presentiamo in tribunale a Sihanoukville per rilasciare la nostra testimonianza a proposito dell'ordine di ingiunzione. Siamo stati ricevuti nell'ufficio dell'assistente del Giudice, abbiamo portato le nostre prove e soprattutto abbiamo chiesto di verificare se la signora era ancora la nostra proprietaria terriera e se aveva diritto a richiedere tale misura. Il Clerk dopo aver fatto una telefonata ci informa che abbiamo nuovi proprietari terrieri, quindi il mio avvocato chiede di cancellare la richiesta di ingiunzione e di obbligare i miei proprietari a presentarsi. L'intervista di fronte al Clerk è durata 5 ore, abbiamo messo tutto a verbale, fatto le nostre richieste e dato le nostre prove, firmato la dichiarazione e, tornando con l'avvocato, in Guest House ,quest'ultimo mi informa che sbirciando i documenti sulla scrivania ha visto che il giudice, prima ancora di sentire le nostre dichiarazioni, aveva già emesso la sentenza a favore dei miei proprietari terrieri. COME SEMPRE LE NOSTRE TESTIMONIANZE E LE NOSTRE PROVE NON VENGONO CONSIDERATE.

Dopo soli 2 giorni riceviamo la sentenza del giudice: non risponde a nessuna delle nostre richieste ma solo dice che io devo depositare i soldi senza tagliare nessuna spesa, neppure le tasse di affitto che abbiamo pagato noi e che legalmente dovrebbero essere a carico dei nostri proprietari terrieri. Ancora una volta non riceviamo nessuna giustizia ma solo minacce, o fate cosi oppure vi confischiamo la Guest House.

Il mio avvocato fa obiezione e richiede al giudice di tenere conto delle nostre richieste e per l'ennesima volta chiede di obbligare i nostri proprietari, i nuovi e i vecchi ad avere un incontro chiarificatore.

Aspettiamo a lungo una risposta.

Finalmente riceviamo un foglio del tribunale che di nuovo dice che dobbiamo depositare i soldi in tribunale altrimenti la Guest House verrà confiscata nel giro di una settimana. Il mio avvocato a questo punto si trova in Africa per una conferenza, ci parliamo in messanger e mi suggerisce di accettare e fare come dicono loro. Io non capisco perché non rafforza la mia difesa, ed è proprio lui che mi dice che non si stanno comportando legalmente, che devono farmi incontrare i miei proprietari. Chiedo di pagare a nome dei miei proprietari: non vogliono perché ovviamente se i miei nuovi proprietari terrieri accettassero il mio pagamento automaticamente, dovrebbero anche accettare il mio contratto, cosa che non vogliono. Il loro piano è prima prendere tutti i miei soldi e poi cancellare comunque il mio contratto. Intanto, poco prima di ricevere la sentenza, insieme al mio avvocato venuto alla mia Guest House con la famiglia per il week end, decidiamo di andare a cercare la casa di della prima proprietaria per chiedere spiegazioni. Dopo aver girato tra vari quartieri e aver chiesto a vari capi del villaggio se conoscevano l'indirizzo, finalmente troviamo la sua abitazione. La casa si chiama Mohachai, lo stesso nome che portava la mia Guest House prima che cambiassi il nome. Alla porta si presenta la figlia, che ci informa che la madre non c'è perché sta distrubuendo gli inviti per il suo matrimonio ad amici e parenti. Il mio avvocato la intervista in Khmer, non capiso nulla della comunicazione ma vedo che sono pacati. Poi io le dico che ero molto preoccupata per sua madre perché non ho piu' avuto sue notizie per quasi 3 anni, nonostante l'abbia cercata molto. Risaliti in auto il mio avvocato mi dice che la figlia ha ammesso che hanno venduto, che non hanno più nulla a che vedere con i terreni dove c'è la mia Guest House e che hanno addirittura già rinvestito i guadagni. Dice anche che i nuovi acquirenti sono personalità molto influenti e benestanti.

A questo punto noi abbiamo un ordine di ingiunzione emesso da una persona che dichiara di non aver più nulla a che fare col nostro caso, dei nuovi proprietari terrieri fantasma che non si presentano, un tribunale che chiede di depositare una cospicua somma di denaro senza tenere conto di spese e danni, proteggendo coloro che hanno creato il problema, l'avvocato della controparte che prima dice che dobbiamo pagare delle persone sconosciute senza farci vedere documenti e mandati, poi, a distanza di un anno invia una lettera dicendo che dobbiamo pagare altre persone. Un caso alla corte d'appello con le donne con cui ho firmato il contratto, una seconda corte svoltasi in maniera surreale e alcuni dei miei avvocati che non si capisce a che gioco stiano giocando e la minaccia di confiscare la mia Guest House.

Dopo che anche la terza richiesta del mio avvocato di rivedere l'ordine di ingiuzione e farci incontrare i nostri proprietari terrieri viene rifiutata io e Taka decidiamo di andare a parlare con il Clerk per avere chiarimenti. L'assistente del giudice e' un giovane uomo gentile, conosce bene chi ha torto in questa storia e vorrebbe aiutarci ma non sa come fare. Chiedo quali siano le conseguenze se non accetto la sentenza e lui dice che purtroppo verranno a confiscarmi la Guest House. Non e' stato facile per me, visto l'affetto che ho per la Chochi Garden, ma con un nodo alla gola rispondo che per me va bene, il Clerk: dice va bene depositare i soldi? E io dico, no confiscate pure la Guest House, ora vado a casa e inizio a fare i bagagli, poi prendo i miei due cani e vengo a vivere in tribunale aspettando le date della Corte Suprema. Lui cerca di convincermi di non farlo e mi dice che vuole provare a parlare al Giudice e che ci avrebbe chiamato il giorno dopo per vederci nuovamente. Ci stringiamo la mano e rientriamo a casa. Il giorno dopo alle 10 del mattino ci chiama chiedendo di vederci. Torniamo in tribunale e lui dice che il giudice è irremovibile, o depositiamo i soldi o in 3 giorni la Guest House sarà confiscata. Io rispondo che visto che non riusciro' mai ad avere giustizia preferisco che la Guest House venga confiscata, gli dico che conosco perfettamente il gioco che stanno giocando e che se io deposito i miei soldi in tribunale mi scaverò la fossa da sola. Lui dice che se vinco alla corte suprema poi me li restituiscono, sorrido perche' penso che ancora adesso, dopo tutto quello che mi hanno fatto passare in questi 3 anni, sono ancora convinti di parlare con una deficiente che non conosce il loro sistema giudiziario

Dopo aver dichiarato all'assistente del giudice che avremmo lasciato confiscare la Guest House, e che tale cosa avrebbe richiamato l'attenzione dei mass media, oltre il fatto che un'enorme quantità di persone, clienti ex clienti etc. avrebbero dovuto conoscere il motivo dietro la chiusura della nostra Guest House, dopo averli informati che se io avessi mai trovato giustizia alla Corte Suprema i danni che la controparte avrebbe dovuto pagare per tale azione sarebbero stati enormi, il Clerk decide di chiamare il mio avvocato che ancora si trova in Africa, dopo una breve comunicazione, sparisce in un'altra stanza, sento qualcuno che parla adirato ad alta voce. Torna il clerk e mi dice che l'appuntamento e' terminato, chiedo che significa e cosa devo fare, e lui mi informa che il giudice e' arrabbiato e stanco di posticipare ma acconsente a sospendere l'ordine di ingiunzione e a fare un udienza il 3 aprile chiedendo ai miei proprietari di incontrarci.

Per il momento la Guest House non e' confiscata, chissa' poi perche'?

Ora il 3 Aprile saremo di nuovo in tribunale per l'udienza, io purtroppo so già che nessuno dei miei proprietari si presenterà, spero che non si comportino come alla seconda corte dove non hanno fatto altro che urlarmi contro e accusarmi senza darmi la possibilità di difendermi".

Francesca Ramello