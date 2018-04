Per chi non sceglie le piste da sci, una Pasquetta all’insegna de relax e buon cibo

Ecco qualche suggerimento per trascorrere la giornata di Pasquetta:



Visitabile la mostra di Mondovì Pierre Tchakhotine – Paesaggi a Pastello mostra parte dal martedì al sabato fino al 15 aprile dalle 15 alle 18 presso l’Antica Palazzo di Città. Sempre a Mondovì e per tutto il weeekend pasquale sarà visitabile la mostra “Aquerelli e Pastelli” di Nadia Lavrova. Per info (Bar gelateria Lurisia 0174 435 25)



A Savigliano lunedì 2 aprile la Mostra Rosa Sonora presso il Museo Civico “Anotnino Olmo”, un viaggio attraverso la storia degli strumenti musicali.



A Ostana il 2 aprile si terrà un concerto di musica classica violino e pianoforte, mentre a Pian Munè escursione notturna nel bosco con accompagnatore naturalistico in programma per sabato 31 marzo con partenza alle ore 21, mentre a Pasqua e Pasquetta ci sono i menù da gustare in quota al rifugio. Per informazioni chiamare lo 0175 94273.





In Valle Grana a Pasquetta biciclettata tra Caraglio e Valgrana. Per info 388 9362 815



A Mondovì saranno aperti i beni culturali appartenenti al Sistema urbano integrato. Info e prenotazioni 0174 330 358.



A Pasquetta a Costigliole Saluzzo si terrà la Mostra Mercato “Flora 2018 – Intorno alla Natura” giunta alla 15ma edizione. Info 333 4062 819.



Oggi, 2 aprile, ultimo giorno a Pamparato per la 31ma Fiera del Gusto dell’outdoor “Maestri di Gusto di Fiera”. Per info 0174 351 113



Per tutto aprile a partire dalla domenica di Pasqua a Saluzzo tanti eventi all’insegna dell’arte. Nella domenica pasquale c’è #domenicaalmuseo con visite alla Castiglia, a Casa Cavassa e alla Cattedrale. Lunedì 2 aprile si terrà “La sorpresa è nei Musei”. Per informazioni 800392789.



Partono a Caprauna gli appuntamenti culinari al Rifugio Pian dell’Arma. Lunedì 2 aprile “Grigliata di Pasquetta” con gli antipasti e i dolci del rifugio. Per info 337 108 3410.



A San Damiano Macra la mostra “Paesaggi Dipinti” in omaggio al pittore Matteo Olivero. Per info 346 7973 327.



A Mondovì c’è “Pasquetta in piazza” con merenda sinoira sulla piazza storica. Info 0174 403 89.



Oggi, 2 aprile parte a Cuneo “Primavera al Parco” con il classico trekking di Pasquetta sul Lungo Gesso. Informazioni al 0171.444501.

A Crissolo è aperta la grotta di Rio Martino, mentre a Sanfront sarà possibile visitare Balma Boves.



A Manta oggi, lunedì 2 aprile, Pasquetta al castello con picnic in giardino e laboratori per bambini oltre a visite guidate del castello. Informazioni 0175 878 22.



Sempre oggi, lunedì di Pasquetta c’è Spring Splash a Frabosa Sottana. Per informazioni 0174 334 151.



A Macra si terrà la manifestazione “Pasquetta in discesa” con escursione sugli antichi sentieri, adatta a famiglie e bambini con tre ore massime di passeggiata. Per info 348 1869 452.



A Fossano lunedì 2 aprile per il raduno di 500 in programma dalle 9 alle 11 presso il castello di Fossano. A seguire sfilata nella centrale via Roma.



Oggi, Lunedì 2 aprile, evento di pasquetta a Sinio. A partire dalle ore 12.00 ritrovo dei partecipanti. Ore 12.30 pranzo al sacco di Pasquetta (da procurarsi). La Pro-Loco provvederà a tavoli, sedie e al trasporto di borse, zaini, ecc. Partenza della passeggiata a piedi (circa 50-60 minuti) verso la località prescelta. Info 0173.263990.



A Monticello d’Alba lunedì 2 aprile caccia al tesoro per bambini nel parco del castello.



A Serralunga d’Alba si terrà lunedì Pasquetta nelle Frazioni.



A Bra evento di Pasquetta lunedì 2 aprile con la Mostra Zootecnica e premiazione dei migliori capi di bovini di razza piemontese, mercato delle eccellenze gastronomiche e dei vivaisti in Piazza Giolitti, Area del Gusto e raduno di vespe, trattori e macchine agricole. Grande grigliata con la salsiccia di Bra presso i locali della mensa cittadina. Info 0172.430185



A Dogliani Pasquetta sui sentieri con la merendina del contadino. Passeggiata tra i vigneti del Dogliani DOCG e merendina in occasione di Pasquetta presso una azienda agricola. Su prenotazione. Costo escursione e merendina: 25 €, solo escursione: 10 €. Partenza alle ore 10.00 dalla biblioteca comunale di Dogliani. Info 339.6575703.