Boom di presenze a Pasqua e Pasquetta a Bra

Boom di presenze nella tre giorni di Pasqua e Pasquetta a Bra. Oltre 7 mila persone hanno visitato la Mostra dell’Artigianato al Movicentro aperta da 31 a e moltissimi bambini, e adulti, hanno giocato con i Ludobus in piazza Caduti di Nassiryia, apprezzata novità nel programma di quest’anno. Tutto esaurito, fin dal venerdì, per la grigliata di Pasquetta servita alla mensa di via Montegrappa nel giorno di Pasquetta, mentre tantissime persone hanno scelto le proposte dello Street food in piazza Giolitti e fatto acquisti tra le bancarelle del Mercato della Terra, dei prodotti tipici, di floricoltura e piccoli animali e dei mercati in piazza. Oltre mille i panini Mac ‘d Bra preparati nello stand dedicato.



Nella mattinata di Pasquetta, come tradizione vuole, si è svolta l’edizione numero 144 della Mostra zootecnica del bovino di razza piemontese accompagnata quest’ano da un nuovo disciplinare e un nuovo regolamento. Tra i premiati, primi classificati per la categoria vitelloni della coscia femmine l’azienda Agricola La Fasenda di Centallo; per la categoria vitelloni piemontesi della coscia maschi interi Luigi Vallino di Marene e per la categoria dei vitelloni castrati Paolo Abrate di Fossano. Premiato come animale più pesante in fiera, un toro di circa 1200 chilogrammi, di proprietà di Edoardo Luino di Caramagna. Premiato quest’anno anche l’allevatore più anziano presente in fiera, Guglielmo Testa di Cherasco, l’allevatore più giovane, dell’azienda agricola La Fasenda e l’allevatore braidese con più animali in fiera, Alberto Tibaldi. Hanno chiuso il pomeriggio la scenografica transumanza nelle vie del centro e il spettacolo dei Tre Lilu “Ma si che so”.