Cuneo: continua la raccolta firme del comitato per la Tutela di Piazza Europa contro il parcheggio sotterraneo

Sabato 7 aprile dalle 10 alle 19, in piazza Europa angolo corso Giolitti a Cuneo, il Comitato per la Tutela di Piazza Europa continuerà la raccolta firme contro il parcheggio sotterraneo.

"Saremo presenti per incontrare tutti gli abitanti della città che vorranno passare - scrivono dal Comitato -. Sarà un’occasione per continuare a raccogliere le firme di chi ancora non si è espresso contro il parcheggio sotterraneo a due piani, previsto dall’amministrazione comunale, in piazza Europa. Sarà anche l’occasione per scambiarci pareri su quello che il comitato ha fatto fino ad ora e per raccogliere suggerimenti su cosa si debba fare da ora in avanti. Saranno anche raccolti i desideri, le esigenze, le idee di chi intenda dare un contributo al rinnovamento di piazza Europa, vogliamo dare vita a un grande e diffuso impegno per la partecipazione, per la democrazia sostanziale, per la tutela delle attività, della sicurezza dell'abitare, della salute degli abitanti. Infatti le ragioni della nostra opposizione sono note a partire dalla necessità di limitare il traffico automobilistico in centro città per evidenti ragioni di salute pubblica. Inoltre sta continuando l'impegno per portare alla luce le misteriose ragioni della mancata appropriazione da parte del Comune del Parcheggio nei pressi di Piazza della Costituzione, dovuto dalla Impresa costruttrice del complesso Agorà come opera di urbanizzazione e non concretizzato dopo trenta anni di contenzioso".