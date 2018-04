Mondovì, è primavera: la Fiera "sboccia" e modifica il traffico

A Mondovì la Fiera di Primavera è ormai alle porte: l'edizione numero 59 della tradizionale kermesse monregalese andrà in scena nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 aprile e coinvolgerà l'intero anello del centro cittadino, stravolgendo, di conseguenza, la viabilità.

Ecco quali modifiche verranno apportate:

- dalle 18 di giovedì 5 aprile verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nella parte rialzata del parcheggio "Quartiere" e in piazza Roma;

- dalle 5 di venerdì 6, sino allo sgombero previsto per lunedì 9, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito in piazza della Repubblica e piazza Unità d'Italia per il posizionamento delle macchine agricole e dei mezzi d'opera; sempre nello stesso giorno, a partire dalle 14, inizieranno i medesimi divieti in piazzetta Levi e i divieti di sosta con rimozione forzata in via Durando, nel tratto antistante piazza della Repubblica;

- dalle 20 di venerdì 6 sino alle 24 di domenica 8: divieto di sosta con rimozione forzata e di transito in via Einaudi, ponte Cavalieri d'Italia, corso Statuto, piazza Fontana, via Manessero, piazza Ellero (parte viabile) e divieto di transito in via Durando (tratto davanti a piazza della Repubblica);

- dalle 5 di sabato 7 sino alle 24 di domenica 8: divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nella rimanente parte di piazza Ellero, su ponte Silvestrini, in piazza Carlo Ferrero ed in tutto il centro storico di Breo, da via Beccaria a piazza Santa Maria Maggiore comprese, incluse via della Funicolare e via San Francesco;

- dalle 5 di domenica 8 sino alle 24: divieto di sosta con rimozione forzata e di transito nella rimanente parte di via Durando (tutta), via Baretti e via Malfatti;

ECCEZIONI - Per i residenti/domiciliati, operatori fieristici e altri eventualmente autorizzati, è consentito il transito in dette aree sino alle 9 di sabato 7, dalle 19.30 di sabato 7 alle 9 di domenica 8 e dopo le 20 di domenica 8; per gli utenti del parcheggio "Quartiere" e del parcheggio "Area Besio", sarà consentito il transito nei medesimi orari sopra citati, con obbligo di ingresso/uscita da ponte Madonnina/via Calleri; i residenti di via Cottolengo (tratto tra piazza San Pietro e piazza Toscana), via Trona e vicolo del Teatro, potranno accedere alle loro autorimesse site in dette vie, percorrendo via Cottolengo in doppio senso di circolazione, con ingresso e uscita da Carassone.

DEVIAZIONI - Capitolo deviazioni del traffico. In direzione da Savona per Torino-Cuneo e viceversa: via Calleri, ponte Madonnina, via Perotti, via Aldo Moro, viale Vittorio Veneto per poi riprendere le normali direzioni per Cuneo o Torino e viceversa. Inoltre, per i veicoli a servizio delle persone diversamente abili saranno riservati dei posti auto in via Santuario, piazza Perotti, viale Vittorio Veneto e via Silvestrini. La linea 3 del trasporto urbano Ospedale-Mondovicino, infine, non seguirà il normale tragitto per via Aldo Moro e corso Statuto, ma sarà deviata su viale Vittorio Veneto ed effettuerà la fermata nei pressi dei numeri civici 27/29.