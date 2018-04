Mondovì: inaugurato questa mattina il "Pedibus" (FOTO)

"Questa mattina (giovedì 5 aprile, ndr) ho iniziato la giornata nel migliore dei modi, in compagnia dei tanti bambini del Pedibus' di Mondovì, con il loro carico di entusiasmo e allegria! Oggi parte un nuovo servizio pensato espressamente per i cittadini più giovani e per le famiglie monregalesi".

Così il sindaco monregalese Paolo Adriano ha commentato il debutto del "Pedibus" nella città del Moro, strumento rivolto agli alunni della scuola primaria e che permette di raggiungere la scuola a piedi e in sicurezza, favorendo la socializzazione, la conoscenza del territorio e delle regole stradali.

"In tutto - ha proseguito il primo cittadino - sono 6 le linee attivate in questa fase, ma altre potrebbero aggiungersi a breve. Nei prossimi mesi offriranno agli alunni delle scuole primarie di tutta la città un modo alternativo e sostenibile per raggiungere le aule. Perché abbiamo voluto il Pedibus? Perché fa bene alla salute, all'ambiente, riduce il traffico veicolare nei pressi delle scuole ed è un'esperienza aggregativa utile alla socializzazione dei bambini. Grazie alle numerose adesioni la nostra città sarà più bella e più sicura: per questo risultato desidero ringraziare, innanzitutto i piccoli passeggeri del Pedibus, le dirigenti scolastiche, con il personale docente degli istituti comprensivi Mondovì 1 e 2, ed i genitori volontari, il cui apporto e la cui disponibilità sono fondamentali per il buon esito di questo progetto".

Come spiegano dal municipio, "il tragitto e gli orari sono stati definiti in base alle esigenze dei bambini, delle scuole, dei genitori e degli accompagnatori. Durante tutto il periodo scolastico si potranno aggregare nuovi passeggeri: le linee al servizio dell'istituto comprensivo Mondovì 1 partiranno, rispettivamente, dall'area giochi di corso Alpi in direzione della scuola primaria di Borgo Ferrone, da via Stefano Paolino (all'altezza del campo sportivo) per la sede di Carassone e da piazza Maggiore verso il plesso intitolato a Lidia Beccaria Rolfi, a Piazza. I capolinea dell''autobus umano' dell'istituto comprensivo Mondovì 2 sono fissati in piazza Mellano per la primaria del quartiere Altipiano, all'incrocio tra via Torino e corso Firenze per la sede di Borgo Aragno e su strada del Mazzucco (all'intersezione con via dei Gelsi) per Sant'Anna Avagnina. Sono previste fermate intermedie lungo i percorsi".

"Il progetto - hanno chiosato gli assessori all'Istruzione, Luca Robaldo, e all'Ambiente, Erika Chiecchio - permette ai bambini di cominciare la giornata facendo attività fisica e alla nostra città di ridurre il traffico e l'inquinamento nei pressi delle scuole. Il deciso gradimento da parte dei giovani utenti ci incentiva a procedere in questa direzione: nei prossimi mesi il 'Pedibus' offrirà agli alunni delle scuole primarie di tutta la città un modo alternativo e sostenibile per raggiungere le aule. Rinnoviamo a genitori, nonni, pensionati e volontari in genere, l'invito ad aderire all'iniziativa in qualità di accompagnatori degli alunni, nel percorso quotidiano da casa a scuola e ritorno. Gli interessati possono mettersi in contatto con le segreterie scolastiche".