Al Cinema Impero di Bra proiezione del film "Le Petit Paysan"

Martedì 17 aprile al Cinema Multisala Impero di Bra, sarà trasmesso il film francese Le Petit Paysan - Un eroe singolare.



Difficile non innamorarsi di Petit paysan, vera gemma del cinema d'oltrape presentata quest'anno al Festival di Cannes. Girato nella pittoresca campagna francese, il film debutto di Hubert Charuel narra del tenero amore tra un giovane pastore e le sue mucche da latte, la cui vita è messa a repentaglio da un'epidemia vaccina che si abbatte sulla Francia.



La Confederazione Italiana Agricoltori, insieme a Slow Food Italia, è fra i sostenitori e partner del film, che sta collezionando recensioni entusiaste dalla critica di settore.

Sinossi

Pierre è un trentenne giovane allevatore e produttore di latte, legato anima e corpo alla sua terra. L'amore per i suoi animali rappresenta il pendolo della vita di Pierre, scandita dal rapporto conflittuale con la sorella, veterinaria incaricata al controllo sanitario della regione.

Mentre in Francia sta dilagando una malattia vaccina, Pierre scopre che una delle sue vacche è infetta. Il ragazzo non vuole rassegnarsi a perdere i suoi amati animali e con loro il proprio lavoro. Sarà quindi trascinato in un vortice di colpe e speranze, spingendosi sino ai limiti estremi della legalità pur di salvare i suoi amati animali.



Il dilemma che si trova a vivere il protagonista, schiacciato dalle pressioni esterne istituzionali e scisso tra la necessità di trarre sostentamento delle sue vacche e l’amore affettuoso verso le stesse, lo porta a vivere un dramma psicologico interiore di grande impatto.

È proprio da questo stesso dissidio che scaturiscono importanti questioni di carattere bioetico, sanitario e ambientalista che risultano essere capaci di innescare dibattiti e rafforzare una coscienza critica rispetto a importanti temi riguardanti il mondo agrario e animalista: ciò che è legale/giusto per le Istituzioni spesso va a scontrarsi con ciò che è illegale/necessario al protagonista, che cerca faticosamente di far sopravvivere il suo piccolo mondo.

La pellicola dunque va a toccare una serie di questioni politiche e sociali di grande rilevanza attuale: il trattamento etico degli animali da reddito, l’uso della zootecnia e della tecnologia negli allevamenti, la problematica dello sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi.

Nonostante le molteplici difficoltà che derivano dall’essere totalmente legato alla sua piccola attività, Pierre riesce comunque a ottenere grandi risultati e premi statali per la qualità del latte con il suo ristretto allevamento etico che conta solo trenta capi di bestiame. Petit Paysan porta al cinema una rappresentazione del mondo agrario che unisce tradizione e attualità: da una parte l’attaccamento al proprio lavoro vissuto quasi in maniera religiosa e rituale, dall’altra il ritorno alla vita di campagna delle giovani generazioni impegnate a scrivere un nuovo capitolo dell’imprenditoria agricola europea.



Note di regia

Petit Paysan è l’esordio alla regia di Hubert Charuel, nato a Vitry-le-François nel 1985. La storia raccontata nel film è di ispirazione autobiografica, Hubert è infatti figlio di agricoltori e lui stesso, prima di dedicarsi al cinema, ha lavorato nel settore della produzione del latte. La vicenda personale di Hubert traspare in modo autentico e incisivo nelle immagini di Petit Paysan, rendendo l’opera ancora più realisticamente efficace. La fattoria usata come ambientazione è la stessa in cui è cresciuto il regista, e suo nonno, il padre e la madre hanno ricoperto dei ruoli all’interno del film. «Sono cresciuto negli anni in cui sono proliferati i morbi della mucca pazza e dell’afta epizootica. […] La paura di perdere tutto era costante. Ho sempre pensato che girare questo film fosse più una necessità che un desiderio» Emblematica è la stessa volontà che ha spinto il giovane regista a girare questo film: «Era davvero importante per me mettere in scena l’universo di campagna, che è solitamente rappresentato in modo grezzo o naturalistico. Volevo trasportarlo in un’altra dimensione, per liberare gli agricoltori dal mutismo in cui spesso vengono confinati: volevo mostrare che l’agricoltura è un mondo che esiste ed è vivace».



PREMI

Premiato con tre César 2018, tra cui miglior opera prima, miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista, presentato alla Semaine de la critique al Festival di Cannes 2017 e pluripremiato al Festival du Film d'Angouleme, Petit Paysan è stato acclamato dal pubblico e dalla critica francese (Le Figaro, Le Parisien), raggiungendo i 500.000 spettatori durante l’uscita in Francia: Premio Foglia d’Oro al France Odeon Film Festival, Valois Miglior Film, Miglior Attore, Migliori Musiche al Festival du Film d’Angouleme, Nomination European Discovery all' EFA Archie Award e Miglior Esordio al Philadelphia Film Festival.