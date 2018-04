Un aprile ricco di appuntamenti alla biblioteca Ferrero di Guarene

Un mese di aprile ricco e denso di iniziative, quello organizzato dalla Biblioteca civica G. Ferrero di Guarene, con la collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Guarene.



Molti gli appuntamenti a cui non dovete assolutamente mancare.

Per i “Venerdì in biblioteca” il 6 aprile Francesca Gerbi racconterà le sue “Cicatrici oltre il buio”, il 13 aprile sarà tutto dedicato alla poesia grazie a Simona Sacco con “Segreto, 78 poesie” e Bianca Saglietto con “Spoken word a Dublino”, il 20 aprile ci verrà a trovare Domenico Villone che racconterà la sua esperienza di “Novant’anni a scuola di vita” e per chiudere la rassegna il 27 aprile ritornerà a farci visita Franca Benedusi con il suo ultimo lavoro “Avevo un fazzoletto azzurro”.

Le presentazioni letterarie saranno ospitate dalle ore 21,00 nei locali della Biblioteca - presso la Casa dei Guarenesi in piazza Roma 9. Sarà anche un’occasione per visionare l’ampia offerta di libri in prestito.

L’ingresso sarà libero e gratuito.



Al sabato sera invece si potrà assistere a “Guarene Cultura”.



Ad inaugurare la rassegna sabato 7 aprile sarà il concerto di musica leggera in salsa jazz di Gianni Alessandria e Marco Allocco nella chiesa Annunziata, seguirà sabato 14 la commedia “D’amore non si muore” di Daniela Cauda messa in scena nel Palazzo Rebaudengo dalla compagnia teatrale L’Angelo Azzurro in collaborazione con la Lee Fry Music e per chiudere le serate sabato 21 aprile in Annunziata si potrà assistere a “Jose e Davide” di e con Mauro Carrero, film in musica liberamente ispirato a Beppe Fenoglio.



Tutte le serate avranno inizio alle ore 21,00.