Un libro dedicato all’antifascista Ottavio Ferraretto, ‘cittadino onesto e buon cristiano’

«Non ho inteso realizzare un’opera storiografica, ma privilegiare l’aspetto divulgativo, raccontando la storia umana. Nel libro sono riportati documenti e immagini appartenenti alla nostra famiglia, mai diffusi». Così Paolo Alessandria descrive in poche parole il libro che ha deciso di scrivere per raccontare la vicenda umana e d’impegno politico del nonno Ottavio Ferraretto, militante dell’Azione cattolica e antifascista, vittima della ferocia nazista.



La presentazione in anteprima del libro “Ottavio Ferraretto, ‘cittadino onesto e buon cristiano’” si terrà presso il salone comunale di Cherasco venerdì 6 aprile (ore 20.45). La pubblicazione è stata sostenuta dai Comuni di Cherasco e Rapallo, la Fondazione Cassa Risparmio di Torino e l’Azione cattolica.

Ottavio Ferraretto nacque a Genova nel 1906 ma si trasferì ancora in tenera età a Rapallo. Dopo le scuole tecniche lavorò prima come bancario e poi agente di commercio. Nella sua breve esistenza maturò una forte fede religiosa, unita alla dedizione per la famiglia: militante nell’Azione cattolica e sostenitore delle idee antifasciste, fu costretto a rifugiarsi a Cherasco. Qui venne catturato dai nazisti con altri civili durante una retata e fucilato nei pressi del cimitero il 21 ottobre 1944.



Altre iniziative sono state messe in cantiere per ricordare la figura di Ferraretto: una piccola pubblicazione ne racconta in sintesi la vita, attraverso un fumetto. La classe terza della scuola secondaria di Pocapaglia sta invece preparando un video per raccontarne la vicenda e i luoghi. La famiglia assegnerà, ogni anno scolastico, una sorta di borsa di studio per gli Istituti comprensivi di Cherasco e Rapallo, da destinare agli alunni giudicati meritevoli per virtù civiche.



Per approfondire oppure organizzare una presentazione del libro, si può contattare l’autore sulla pagina Facebook dedicata a Ottavio Ferraretto, altrimenti via mail all’indirizzo paoloalessandria@virgilio.it.