Saluzzo, è finita l’esperienza di “Saluzzo Crescerà”

E’ stata davvero breve l’euforia della vittoria del 4 marzo per il centrodestra saluzzese. L’entusiasmo ha ben presto dovuto lasciare spazio alla realtà che, sul piano amministrativo, si sta rivelando ben diversa dai numeri delle politiche.



Il primo tavolo convocato dalla Lega dopo il voto che l’ha vista assurgere a primo partito cittadino, peggio non poteva andare: sono volati gli stracci e non solo.



Forza Italia ha fatto le bizze nei confronti dei centristi. Questi, offesi, se ne sono andati sbattendo la porta.



La Lega continua a rivendicare il candidato sindaco, ma non sa dove andare a parare.



Ad una settimana da quell’incontro, un’altra scossa tellurica: la minoranza perde il “suo” candidato sindaco, Carlo Savio, che nel 2014 aveva conteso il municipio a Mauro Calderoni, sfida persa per 400 voti.



Considerato il clima burrascoso nel centrodestra e vista esaurita la sua funzione di collante, a maggior ragione dopo l’ostilità dichiaratagli dal coordinatore di Forza Italia Fulvio Bachiorrini, Savio ha deciso di dimettersi.



“Non si tratta – ha spiegato nella lettera che verrà letta nel prossimo Consiglio comunale - di un addio definitivo all’impegno in politica e, più in generale, alle responsabilità pubbliche. Non escludo infatti, in un prossimo futuro, di riprendere l’attività politica in senso stretto o, in ogni caso, di impegnarmi in altri ruoli nell’interesse della collettività saluzzese”.



Nei corridoi del municipio, molti asseriscono che Savio guardi con interesse alla Fondazione Crs, il cui cda scadrà l’anno prossimo, poco prima del rinnovo delle amministrative.



Lui non conferma, ma nemmeno smentisce.



Comunque sia, il dato politico è che la coalizione “Saluzzo Crescerà” uscita dalle urne quattro anni fa non c’è più.



Con la rinuncia di Savio ha perso la “testa” e lo stato dell’arte fa dire che non sarà riproponibile nel 2019.



Se si arriverà ad un accordo politico tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – cosa di cui al momento è perlomeno lecito dubitare visto l’esordio - è pressochè certo che della partita non faranno più parte i due attuali consiglieri di minoranza non etichettabili partiticamente, Danilo Rinaudo e Stefano Quaglia.



Quale sarà il loro destino, sempre che vogliano ancora ricandidarsi, al momento non è dato di sapere.



A conti fatti non si può dire che l’esperienza di “Saluzzo Crescerà” abbia prodotto risultati percepiti come significativi dall’opinione pubblica cittadina.



Mauro Calderoni ha governato quasi indisturbato in questi anni e, nonostante il clima politico nazionale possa apparirgli ostile, si sta attrezzando a farlo per un altro mandato. Farà leva sulle lacerazioni del centrodestra e cercherà di allargare ulteriormente la sua coalizione annacquandone ulteriormente le caratteristiche.



Inoltre, avendo fiutato che un pericolo rilevante potrebbe arrivare dai 5 Stelle, tenterà di depotenziarne l’offensiva avviando, con largo anticipo, una campagna acquisti ai loro danni.



I mal di pancia maggiori a questo punto riguardano quasi esclusivamente l’ala sinistra della sua maggioranza, ma il tracollo di Liberi e Uguali gli permetterà di neutralizzare senza fatica eventuali rivendicazioni. Anche perché chi la rappresenta in seno all’esecutivo, l’assessore Roberto Pignatta, parrebbe intenzionato a non riproporre la propria candidatura.



Le curiosità, a questo punto, sono tutte rivolte al Movimento 5 Stelle, che annovera parecchi simpatizzanti in città nessuno dei quali finora ha però voluto uscire allo scoperto.