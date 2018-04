"Il ritorno del servizio viaggiatori a Saluzzo? Speriamo non sia il proverbiale fuoco di paglia o l’ennesimo annuncio elettorale"

In riferimento all'articolo sulle ferrovie del Piemonte Sud – occidentale, pubblicato in data mercoledì 4 aprile 2018, un lettore ci invia alcune osservazioni.

"Il ritorno del servizio viaggiatori a Saluzzo, al pari dell’intensificazione dei controlli a terra ed a bordo è da salutare con tutto il plauso che merita, auspicando che non sia il proverbiale fuoco di paglia o l’ennesimo annuncio indotto dall’approssimarsi della campagna elettorale. Sarebbe quanto mai opportuno, sfruttare questo tempo di attesa per eseguire alcune migliorie allo scalo della Città marchionale, come, ad esempio, la realizzazione di sottopassaggi o di sovrapassaggi e, magari, l’ampliamento del numero di binari serviti da marciapiede; verso Settentrione, invece, è quanto mai da perseguire, anche in un’ottica di più lungo periodo, l’obiettivo della ricostruzione dell’intera tratta in direzione di Airasca, tenendo in debito conto le esigenze della zona industriale di Torre San Giorgio; l’ingresso ad Airasca da ambo i lati consentirebbe di istituire servizi tanto per Torino e cintura quanto per l’alta Val Pellice senza inversione di marcia.

Sarebbe quanto mai raccomandabile elettrificare quanto meno la tratta tra Saluzzo e Savigliano, in maniera tale da istituire le canoniche quattro coppie simmetriche (mattina, prima di pranzo, dopo pranzo e prima di cena) per collegare il Saluzzese con il proprio Capoluogo di Regione, senza costringere i Signori Viaggiatori a cambiare a Savigliano.

La linea che collega Mondovì con Cuneo è l’unica che si dirama dall’asse Savona – Torino con deviatoio non orientato in direzione del Capoluogo Piemontese: proprio grazie a questa peculiarità, può servire tanto per servire l’alta Val Tanaro, istituendo treni Ormea – Garessio – Ceva – Cuneo – Mondovì, con le sole fermate indicate, per chi debba compiere percorsi a più lungo raggio, intercalati da altri con fermata in tutte le stazioni quali raccoglitori e distributori, nonché per gli spostamenti di breve raggio, ovvero, forma breviore, per assicurare la capillarità, quanto per istituire relazioni tra i Capoluoghi delle Province Liguri, segnatamente Genova e Savona, con l’areale Cuneese e con la stazione turistica invernale ed estiva di Limone Piemonte, senza essere costretti a spingersi fino a Fossano e percorrere 14 km in più, peraltro, con la penalizzazione derivante dalla necessaria inversione di marcia. Infatti, il percorso Mondovì – Cuneo via Fossano è lungo circa 44 km, mentre quello diretto via Pianfei circa 30, ovvero il 31% di strada in meno: una differenza non trascurabile anche se non vi fosse da invertire la marcia a Fossano. Va da sé che l’elettrificazione della tratta, lasciando a trazione termica la Ceva – Ormea, gioverebbe solamente ai servizi non interessanti quest’ultima linea, che – giova ricordarlo – fu elettrificata, in allora con il sistema trifase, nel lontano 1938 e, nel 1973, come già ebbi modo di scrivere sulla Vostra stessa testata, senz’alcuna lungimiranza, si preferì eliminare la trazione elettrica anziché convertire il sistema di alimentazione da alternata trifase a continua, come, invece, fatto sulle tratte afferenti. In passato, con l’orario del 26 maggio 1974 fu istituito il collegamento diretto da e per Cuneo, come sopra accennato, che resistette fino all’orario invernale 1994/95, quando iniziò la decadenza di questa tratta, ora, ingiustamente, relegata al solo servizio turistico, tanto che, senza assolutamente pensare ad un proficuo domani, il secondo binario al capolinea di Ormea sembra essere stato realizzato solo per lo spostamento del mezzo di trazione da un capo all’altro del treno, anziché atto a ricoverare un treno di generosa composizione e, naturalmente, provvisto di marciapiede.

Raddoppiare la tratta tra Fossano e Cuneo non rappresenta una priorità, essendo più opportuno spostare la divisione dei grossi flussi tra la direzione Savona e la direzione Cuneo a Savigliano, realizzando una tratta che colleghi quest’ultimo scalo con Centallo, in maniera tale da servire Genola, Levaldigi ed il suo aeroporto, assicurando adeguato interscambio di modalità, ovviamente, senza trascurare le esigenze di mobilità tra Fossano e Cuneo, le quali potrebbero essere soddisfatte, a questo punto, con una tratta a semplice binario. Da Savigliano, inoltre, si potrebbe diramare una tratta in direzione di Bra, passante per Marene ed inserentesi nell’attuale linea proveniente da Cavallermaggiore alla radice Ovest della Madonna del Pilone: così facendo, si potrebbero raggiungere le Langhe dalla Francia e da Cuneo senza eseguire l’inversione di marcia a Cavallermaggiore o, con l’aggravante di un allungamento di percorso, a Carmagnola".

Roberto Borri