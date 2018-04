Alba: partiti i lavori per il piano regolatore sociale della città

Mercoledì 4 aprile nella sala Giunta del Palazzo comunale di Alba si è svolto il primo incontro degli “Stati Generali dei Servizi Sociali” avviati dal Comune in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero.



"E’ un progetto per questo anno 2018 particolarmente importante per la città – spiega il Sindaco Maurizio Marello – L’obiettivo è realizzare un vero e proprio piano regolatore del sociale che dovrà contenere le linee guida e gli indirizzi per gli interventi nei prossimi anni in questo ambito".



L’ambizioso progetto è partito e mira al confronto cittadino sulle politiche sociali attuali, a partire dai principi fondanti della solidarietà e del benessere per tutti, guardando, per il futuro, alla piena inclusione dei cittadini più fragili.



Per questo il primo incontro ha avuto come interlocutori i presidenti dei comitati di quartiere cittadini: Attilio Cammarata (Centro Storico), Maria Grazia Perrone (Moretta Corso Langhe), Gianfranco Giordano (Moretta Due), Giovanni Lano (Mussotto), Silvio Biglino (Piana Biglini), Leopoldo Cane (Piave), Gianfranco Cassinelli (San Cassiano), Aldo Porro (Scaparoni) e Roberto Tibaldi (Vivaro). Tutti presenti.



"Questa iniziativa – dichiara il vice sindaco anche assessore ai Servizi sociali Elena Di Liddo – sta molto a cuore all’Amministrazione e sono soddisfatta dell’inizio lavori. Abbiamo voluto coinvolgere i comitati di quartiere perché intendiamo avviare proprio con loro questa campagna di ascolto. Con loro, insieme agli Uffici del Comune, del Consorzio Socio Assistenziale, ai servizi del territorio, al mondo del Volontariato e del Terzo Settore, scriveremo un piano regolatore dei servizi Sociali".



I vari step del progetto sono stati illustrati dal direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero Marco Bertoluzzo.



Nei mesi di aprile e maggio, ha spiegato Marco Bertoluzzo ci si dedicherà alla realizzazione dei “World Cafè”, ovvero incontri nei quartieri per creare conversazioni informali vivaci e costruttive su questioni importanti e concrete che riguardano la vita della comunità locale albese. Dialoghi per capire i bisogni, i problemi e le priorità dei cittadini. Successivamente saranno previsti tavoli tematici di approfondimento ed infine un convegno per la presentazione dei risultati.



Oltre al vice sindaco Elena Di Liddo, all’incontro hanno partecipato anche gli assessori comunali Anna Chiara Cavallotto, Luigi Garassino, Rosanna Martini, Alberto Gatto ed il consigliere comunale con delega ai quartieri Claudio Tibaldi.