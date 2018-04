Asta solidale a Brossasco per raccogliere fondi per la scuola Sanga Sangai di Kathmandu (Nepal)

Sabato 14 aprile, presso Segnavia Porta di Valle, alle 20,30 ci sarà l’incanto etnico. Un’asta di solidarietà i cui proventi saranno interamente devoluti alla scuola Sanga Sangai di Kathmandu, in Nepal.



La scuola è nata dal lavoro di un maestro di strada, Rajesh, che con caparbietà ha fatto crescere un’importante realtà educativa per oltre 30 bambini, altrimenti costretti ad una vita di estrema povertà nella quale la parola scuola non sarebbe contemplata (in Nepal non esiste la scuola pubblica).



Il terremoto del 25 aprile 2015 aveva distrutto l’edificio affittato dal maestro per svolgere l’attività scolastica. Con una raccolta fondi svolta da una moltitudine di persone con iniziative varie e l’indispensabile contributo dell’associazione “Il sogno del bambini”, si era raggiunta la cifra per l’acquisto di una casa adibita a scuola, modesta per i nostri parametri, ma un bell’edificio per le condizione nepalesi. Il nostro impegno ora è di sostenere l’attività didattica e piccole migliorie alla struttura. L’incanto è un modo per contribuire ad una causa di beneficienza volta alla crescita di questi bambini, futuri uomini e donne che dovranno un giorno camminare da soli nel mondo che condividiamo.



La serata sarà allietata dalla musica, un dolce e una bevanda da condividere insieme alla simpatia del battitore Nino Montersino che venderà al miglior offerente i “pezzi rari” provenienti dal Nepal e non solo.