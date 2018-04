Slow Art Day arriva a Saluzzo: l’arte si vive con lentezza alla Pinacoteca Matteo Olivero

Per il secondo anno consecutivo i musei di Saluzzo aderiscono a Slow Art Day, un’iniziativa internazionale che coinvolge i luoghi d’arte per lanciare un messaggio di fruizione lenta ed attenta al patrimonio artistico.



Sabato 14 aprile in numerosissimi musei di tutto il mondo saranno proposte postazioni per osservare con calma le migliori opere d’arte e riportarne poi le sensazioni che verranno condivise sul web.



A Saluzzo si ripete questa esperienza alla Pinacoteca Matteo Olivero, al secondo piano dell'Antico Palazzo Comunale. La pinacoteca comprende un centinaio di dipinti, disegni e sculture che mostrano al visitatore la grande sensibilità artistica del pittore divisionista e le numerose ricerche della luce dai primi anni del Novecento fino alla Grande Guerra.



Sabato 14 aprile ci saranno postazioni per potersi sedere ed osservare con tranquillità alcuni dei quadri esposti. Ai visitatori verrà chiesto di stilare – se lo ritengono- un breve resoconto delle emozioni provate con la visita “lenta”. Sarà gradita la condivisione delle immagini sui social media.



Domenica 15 alle ore 15.30 CoopCulture propone la visita guidata "Matteo Olivero, a ritmo lento". Nella visita ci sarà l'opportunità di conoscere la figura del pittore, il suo metodo di lavoro e i colori utilizzati dall'artista. In occasione dell'International Slow Art Day la guida proporrà un'osservazione accurata delle opere e soprattutto della tecnica pittorica dell'artista, spiegando come nasce un quadro, grazie ai bozzetti e agli studi preparatori presenti in Pinacoteca per la realizzazione della grande opera divisionista "Mattino: alta valle Macra".



Gli appuntamenti sono presso la biglietteria dell’Antico Palazzo Comunale, sabato 14 aprile per una visita libera e domenica 15 aprile per la visita guidata delle ore 15.30.



Il prezzo della visita guidata è di 5 euro a persona, gratuita per i ragazzi con meno di 12 anni.



L’Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica è aperto con il seguente orario: sabato 10-13 e 14-18; domenica 10-13 e 14-19.



Per prenotazioni e ulteriori informazioni: Ufficio Turistico IAT, piazza Risorgimento,1, Saluzzo, numero verde: 800392789, email: saluzzo@coopculture.it