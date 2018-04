Villanova Mondovì: ambulatorio infermieristico aperto solo mezz'ora al giorno, ma si esauriranno comunque le esigenze dell'utenza

A Villanova Mondovì si parla del ridimensionamento del servizio infermieristico ambulatoriale quotidiano; in particolare, tutto è nato da un'interrogazione della lista civica "Per il nostro paese", nella quale si sottolinea la riduzione dell'orario d'apertura da 60 a 30 minuti.

Una decisione assunta dal Distretto Sud Est dell'Asl Cn1, il cui responsabile, Luigi Domenico Barbero, è intervenuto per spiegare come in realtà questo provvedimento non vada a minare gli equilibri cittadini.

"È volontà di questa direzione distrettuale di rendere omogenea e sempre più qualificata l'offerta di servizi e la presa in carico da parte del servizio cure domiciliari a tutti i residenti dei Comuni del Distretto - ha dichiarato -. A tal fine, si vuole rendere più integrato il lavoro di tutti gli operatori distrettuali, evitando, ove possibile, di lasciare singole professionalità distaccate totalmente in postazioni decentrate. Infatti, il lavoro degli infermieri del territorio è ormai cambiato in modo drastico negli ultimi anni, in quanto è sempre più necessario da parte loro farsi carico di situazioni estremamente complesse (che ormai vanno oltre la singola prestazione infermieristica puntiforme ambulatoriale). Le indicazioni di management sanitario territoriale segnalano come principale strumento di valore il confronto tra gli operatori della stessa professionalità e l'integrazione con altre figure professionali e non (sociali, familiari, medici di medicina generale, specialisti, palliativologi, psicologi), evitando il confronto costante nel lungo periodo tra le stesse persone al fine di limitare gli errori sanitari, la non sorveglianza dei segni e dei sintomi, la commistione di legami affettivi e di conoscenza con i pazienti e tutte le criticità che derivano dalla routine quotidiana ripetuta".

"Pertanto - ha proseguito -, è stato deciso dal mese di marzo di riunire in un équipe unica infermieristica le aree di riferimento di Mondovì e Villanova Mondovì. Oltre ai valori aggiunti di confronto sopra descritti, è stata anche attivata un'unica centrale operativa di riferimento, attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16, gestita da personale infermieristico che funge da supporto e collettore per tutte le criticità emerse dall'attività domiciliare e ambulatoriale. Nella valutazione dell’attività dell'ambulatorio di Villanova è emerso un sovradimensionamento dell'orario offerto; infatti, nell'anno 2017 la media delle prestazioni per ogni ambulatorio è stata inferiore alle 4 unità giornaliere. Pertanto, anche per evitare spreco di risorse umane con correlato danno erariale, si è valutato di ridurre l'apertura dell'ambulatorio a 30 minuti giornalieri (quindi non si tratta di una riduzione del servizio, ma di una rimodulazione più appropriata alla richiesta di prestazioni, in quanto queste ultime non subiranno variazioni)".

E ancora: "È implicito che, qualora si rendesse necessaria la permanenza dell'infermiera oltre l'orario previsto a causa di un maggior afflusso di pazienti, sarà garantito tutto il tempo necessario. Il personale presente in ambulatorio sarà presente a rotazione e si sottolinea che verranno assolutamente garantiti tutti gli interventi infermieristici a domicilio nei tempi, e molte volte anche prima, previsti dalla normativa che regola le cure domiciliari. La riorganizzazione parte per ora ovviamente da Villanova in quanto la distanza attuale, circa 5 chilometri, dal distretto permette più agevolmente la gestione organizzativa del gruppo di professionisti. Tale distanza entro fine anno verrà ulteriormente ridotta dal trasferimento in ospedale dei servizi distrettuali dell'area di Mondovì".

Non c'è dunque la benché minima volontà di chiudere un servizio, ma piuttosto di renderlo più efficace e moderno con il miglior impiego delle risorse umane e tecnologiche, come conferma l'assessore comunale Tamara Rosso: "L'orario quotidiano è stato ridotto poiché era sovradimensionato rispetto all'afflusso registrato, ma, comunque, si esauriranno le esigenze dell'utenza. Non è cambiato nulla neppure riguardo all'assistenza domiciliare, che verrà potenziata nei prossimi anni; infatti, è cambiata anche la tipologia delle necessità, dal momento che abbiamo situazioni che necessitano di un approccio multidisciplinare. Le infermiere di Villanova Mondovì fanno ora parte di un’equipe di 80 professionalità che tutti i giorni partono e si distribuiscono sul territorio. Lamentele in merito al provvedimento? Non ne abbiamo ricevute".