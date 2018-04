Un nuovo libro per Iacopo Barison: Le stelle cadranno tutte insieme

Nella vita, si dice, i cerchi arrivano sempre a chiudersi. Quando lo si dice nella mente si dipinge l’immagine di un cerchio giottesco dai contorni netti e regolari. Con un minimo di razionalità si scopre ben presto che se è vero che spesso le vicende della vita presentano il conto in positivo o in negativo, per farlo seguono un percorso proprio di una linea spezzata e non certo quello di un’armoniosa curva.

Giovedì 5 aprile è uscito il nuovo libro di Iacopo Barison, giovane scrittore di origini fossanesi edito da Fandango a 4 anni dall’uscita dell’opera prima dell’autore “Stalin + Bianca”.

In questi anni Barison il ventinovenne piemontese ha fatto molta strada. “Stalin + Bianca” ha riscosso un successo di pubblico e di critica che ha portato alla sua traduzione in spagnolo e alla diffusione su tutto il mercato sudamericano e Daniele Ciprì ne farà presto un film. Lo scorso dicembre Barison è stato pubblicato da McSweeney’s, rivista di Dave Eggers con un racconto inedito ed è stato redattore unico di “Sbam!” la rivista di Lorenzo Jovanotti sul quale è uscito un altro racconto.

Ora è uscito “Le stelle cadranno tutte insieme”, romanzo che condivide con “Stalin + Bianca” la profondità, ma che lascia trasparire la maturità dell’autore attraverso quella dei personaggi, specchi di questo inizio secolo. Un io narrante fortemente condizionato dal consenso social che lotta per diventare uno sceneggiatore di successo, la sua anima gemella Aria a metà tra un personaggio uscito dalla penna di Margareth Mazzantini e l’altra metà partorita dalla fantasia di Stephen King e Danny, facilmente immaginabile bello e seducente nella sua bisessualità. Tre giovani di bell’aspetto con la passione per il cinema e il desiderio di sfondare: l’io narrante come sceneggiatore, Aria e Danny come attori.

Tre figure tanto realistiche quanto improbabili nei loro atteggiamenti: Aria che riesce a vedere i morti intorno a lei e vive nella convinzione di poter parlare con loro, Danny incapace di scindere tra il se stesso nello schermo e la sua vita reale, vissuta come se fosse un film e l’io narrante, di cui non si legge mai il nome. Intorno a loro personaggi che solo in apparenza fanno da corollario: il fratello di Aria all’inseguimento di forme di vita aliene, o forse di quell’altro dentro ciascuno di noi con cui non riesce a venire a patti, l’indecisa Zoe che vuole apparire una giovane donna acqua, sapone e Louboutin, genitori presenti e altri la cui assenza pesa come se fossero raccontati, la moglie dell’agente che cerca di risolvere il mistero di alcune persone scomparse. UFO, alieni, conversazioni con le anime dei defunti e persone scomparse: intorno alla storia principale si dipana una matassa di spunti e di possibili scenari: “Mi sembrava interessante e anche, in parte, metaforico far scomparire personaggi appartenenti a un mondo che è quello della visibilità per eccellenza, ovvero il cinema. Inoltre sono sempre stato attirato dal mistero di chi svanisce nel nulla da un momento all’altro. Questo, applicato al cinema, mi sembrava creasse un buon mix, anche per tenere alta la tensione del romanzo”.

Barison ha una scrittura fresca, pulita e asciutta. Come già “Stalin + Bianca” questo “Le stelle cadranno tutte insieme” si fa leggere velocemente e con piacere senza mai stufare. L’autore riesce a offrire al lettore spunti di riflessione senza cadere nel tranello di insegnargli per forza qualcosa. I personaggi vivono nelle parole di Barison e al lettore è data l’opportunità di immedesimarsi lasciando aperte diverse strade interpretative.

“Le stelle cadranno tutte insieme”, come “Stalin + Bianca” è ambientato in un luogo non identificabile. I protagonisti di entrambi i libri lasciano la provincia per recarsi, seguendo percorsi diversissimi, in una grande città che non è mai nominata: “Non vengono dati dei nomi ai luoghi semplicemente perché non ce n’è bisogno – spiega Iacopo – Il setting del romanzo può esistere lo stesso, ed essere vivo, a prescindere dal fatto che io dica dov’è ambientato. Lo facevo già con Stalin+Bianca e ho continuato a farlo qui, con la differenza che nel mio esordio anche il tempo era indefinito. Questo, invece, è un romanzo ambientato oggi, in un’epoca ben definita, e ci sono infiniti segnali in tal senso”.

“Le stelle cadranno tutte insieme”, edito da Fandango, è disponibile in tutte le librerie dallo scorso giovedì 5 aprile ed è ancora disponibile “Stalin + Bianca”, pubblicato da Iacopo Barison con Tunuè che è alla terza ristampa e continua a vendere a quattro anni dalla sua pubblicazione: “In un certo senso è diventato un long seller. Non passa mai di moda, anche grazie allo sviluppo del film ed è la cosa più bella che possa capitare a un libro. Mi auguro succeda anche alle Stelle, che comunque, ad oggi, seppur siano passati solo tre giorni dalla pubblicazioni è partito meglio di Stalin. È normale: all’epoca di Stalin era totalmente sconosciuto, oggi un po’ meno”.