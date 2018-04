Il PD di Savigliano risponde all'Ascom: "Proporremo un tavolo di ascolto e di programmazione partecipata"

Abbiamo letto con interesse e partecipazione l’appello che l’Associazione Commercianti di Savigliano ha lanciato, anche attraverso il vostro giornale on line, in merito al futuro della nostra città, argomento che, come amministratori pubblici, non può che starci particolarmente a cuore.



Savigliano parte da condizioni di vivibilità molto elevate.



La ricca offerta scolastica, che spazia dal liceo, agli istituti tecnici, alla formazione di alto livello professionale, all’Università. Un Ospedale efficiente.



Numerosi servizi essenziali, che ricomprendono uffici postali, tecnici e finanziari, e sanitari.



Un patrimonio artistico, culturale e turistico ricco e variegato, che spazia dalla Gipsoteca al Museo ferroviario, dal Palazzo Cravetta, al Muses, dal Teatro Milanollo alla Crusa’ Neira. Un bel centro storico con piazze ed edifici recuperati negli ultimi anni.



L'organizzazione di manifestazioni come Quintessenza, la Festa del pane o la Fiera della Meccanizzazione Agricola che ha rilevanza nazionale.Le numerose aree verdi, dal Parco Graneris ai sentieri lungo il Maira, e disseminate nei quartieri cittadini.

Una posizione geografica invidiabile che la mette al centro della Provincia con la presenza di una rete ferroviaria e stradale capillare.



Tutte ottime basi di partenza, che hanno determinato il costante aumento degli abitanti della nostra città, evidentemente però non ancora sufficienti, in questo momento, a rendere Savigliano veramente attrattiva e competitiva come tutti noi vorremmo.



Una recente indagine cittadina ha infatti fatto emergere come Savigliano pur ricca di Associazioni culturali e di volontariato e molto attiva dal punto di vista sociale, non risulti essere altrettanto “vivace” per quanto riguarda il commercio, il turismo, le manifestazioni attrattive per i giovani.



Nel nostro programma elettorale ci eravamo prefissi, tra le altre cose, di operare proprio al fine di migliorare ulteriormente tutti questi aspetti ed è per questo che, estremamente interessati alle proposte che possano provenire dall'Associazione Commerciati e da tutte le realtà cittadine, sociali, culturali ed economiche, proporremo all’Amministrazione comunale l’istituzione di un tavolo di ascolto e di programmazione partecipata del futuro della nostra città.



Una città viva e vissuta è sicuramente quella che vogliamo non solo per il futuro, ma anche per il presente della nostra Savigliano e siamo certi che insieme si potrà trovare la strada giusta.



Partito Democratico – Circolo di Savigliano

Gruppo Consiliare Partito Democratico