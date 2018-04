Ostana: si è conclusa la mostra sul mondo rurale tra '800 e '900

Si è chiuso lunedì 2 aprile l’importante evento artistico che ha ripercorso l’interpretazione del mondo rurale dall’Ottocento ai giorni nostri. Allestita nel Centro polifunzionale e culturale Lou pourtoun di borgata Miribrart / Sant’Antonio, la mostra «Il mondo rurale tra ‘800 e ‘900» a cura della dott.ssa Cinzia Tesio è stata organizzata dal Comune di Ostana con la collaborazione dell’Associazione Bouligar e dell’Associazione Culturando Insieme e con il sostegno di Compagnia di San Paolo, ACDA, Fondazione CRT e Fondazione CRC.

Nel pomeriggio della giornata conclusiva un folto pubblico ha partecipato alle attività organizzate per salutare questa importante mostra: una visita guidata, un concerto per violino e pianoforte e un apericena finale. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori: Ilaria Baratta dell’Associazione Bouligar rimarca come “questa mostra ha fatto notare ancora una volta come le proposte culturali di livello siano in grado di far muovere un pubblico proveniente da località molto lontane dalla provincia di Cuneo: tra i visitatori che durante il periodo espositivo hanno raggiunto il nostro Centro Polifunzionale Lou Pourtoun, a più di 1.300m di altitudine, anche tanti turisti in arrivo da località del Nord Italia come Milano e Bologna. Grazie al soggetto della mostra, molto particolare e poco trattato in precedenza, questo evento ha saputo suscitare un grande interesse che si è tradotto in una buona partecipazione di visitatori. Un successo che avrebbe potuto essere ancora più significativo se il maltempo e le forti nevicate non avessero condizionato in modo così pesante la seconda parte del periodo espositivo”.

Per i locali de Lou Pourtoun si è trattato della seconda esposizione artistica organizzata, dopo quella relativa al “Paesaggio montano” tenuta in concomitanza con l’inaugurazione del centro stesso, tra fine 2015 e inizio 2016, e già curato dalla Tesio.

“Una collaborazione di cui siamo molto soddisfatti ed orgogliosi – continua Ilaria Baratta – , che speriamo prosegua anche in futuro con nuovi progetti espositivi.”

Ora le circa trenta opere esposte ad Ostana per i più di tre mesi di mostra, tra le quali anche lavori di Renato Guttuso, Giulio Boetto, Giovanni Fattori, Filippo De Pisis e Mario Sironi, ritornano ai loro legittimi proprietari, quei collezionisti che sono i promotori silenziosi di eventi artistici come questo.