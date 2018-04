Peveragno: volontari al lavoro per ripulire le strade della cittadina

Via Boves, via Belvedere, via Cuneo fino alla rotonda di San Magno, via Pra, i sentieri e le strade della collina di San Giorgio, via Bonelli, via L. Meineri, via Suor Eleonora Tassone, via San Rocco Ancisa, via Don Giacomo Peirone, via dello Sport, viasola Giordanengo, via G. Pellegrini, via Canet, via Gavotto, via Montefallonio, via Chiusa Pesio, Strada Arbi, Via Madonna dei Boschi, via Eretta, via Bisalta: sono queste le strade del comune di Peveragno che ieri (domenica 8 aprile) sono state ripulite dai rifiuti da un gruppo di volontari locali.

Tra i tanti partecipanti, membri della compagnia del Birun, del CAI, del comitato di Montefallonio, dell'associazione genitori e di Idee Insieme per Peveragno. Coinvolti anche gli AIB, la Protezione Civile e i ragazzi del neonato progetto Bisalta Young, oltre a un gruppo di 14 ospiti africani del locale CAS.