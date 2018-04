Venezia, Parigi, San Giovanni Rotondo, la Formula 1 di Montecarlo: Polaris Viaggi vuol dire di tutto e di più

Continuano a tambur battente le proposte-offerte della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello per un mese di maggio in giro per il mondo, su una nave da crociera, a bordo di un treno veloce o di un comodo pullman Granturismo.

91^ Adunata Nazionale Alpini a Trento: dal 11 al 13 maggio

Venerdì 11 maggio. Alle ore 6 ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. per Molveno.

Arrivo sistemazione in hotel, pranzo, pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Sabato 12 maggio. Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trento, giornata libera.

In serata ritorno a Molveno per pernottamento.

Domenica 13 maggio. Prima colazione in hotel. Partenza per Trento. Giornata dedicata alla 91° adunata Nazionale Alpini. Nel pomeriggio partenza per il rientro, sosta lungo il percorso per il pranzo da definire. Arrivo in serata a Bagnolo

L’adesione costa all’incirca 150 euro (la quota bus verrà definita in base ai partecipanti) e comprende il viaggio in bus G.T., la sistemazione in Hotel 3 Stelle a Molveno ed il pranzo e la cena del 1° giorno con bevande.

Parigi dal 12 al 14 maggio

Sabato 12 maggio. Ritrovo dei partecipanti, partenza in comodo bus, e trasferimento alla stazione di Torino porta Susa per sistemazione sul treno, pranzo libero. (7.40-13.20). Nel primo pomeriggio sistemazione bagagli in hotel e inizio visita della città: Montmartre, Basilique du Sacre-Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge. Cena in ristorante, giro in battello. Pernottamento in hotel.

Domenica 13 maggio. Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della città e delle sue bellezze artistiche: Notre Dame, l’Ile e la Cité, il Quartiere Latino, l’Hotel de Ville, la Tour Saint Jacques, Place de la Concorde, Rue Royal, La Madeleine, Place de l’Opera, gli Champs Elysées, il Palazzo di Chaillot… Pranzo in self service, possibilità di salita sulla Tour Eiffel (17 euro). Cena in ristorante e pernottamento

Lunedì 14 maggio. Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 9 faremo una passeggiata per poter ammirare da vicino la rue de Rivoli con tutti i suoi meravigliosi negozi. Pranzo libero. Alle 14.30 partenza con treno TGV per Torino P.S. (arrivo intorno alle ore 20.20). Proseguimento del viaggio in bus per la destinazione di partenza.

La quota, fissata in 350 euro a persona, comprende il viaggio in Treno Veloce TGV, la sistemazione in B&B Hotel 3 Stelle, la cena in ristorante, l’assicurazione medico / bagaglio, il trasferimento in Bus alla stazione Torino P.S. e l’accompagnatore nella persona del professor Ivo Silano.

Montecarlo, giovedì 24 maggio

Toccata e fuga nel Principato Monegasco in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1. La quota di 80 euro comprende il servizio navetta sino a Ventimiglia ed il posizionamento su un terrazzo panoramico con vista sul sottostante circuito sul quale si stanno svolgendo le prove libere del circo che vive della sfida fra Hamilton e Vettel.

Weekend a Venezia il 26 e 27 maggio.

Sabato 26 maggio. Ritrovo dei partecipanti, trasferimento in bus per Torino Porta Nuova e partenza con treno veloce Frecciarossa per Venezia. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Venezia e le sue magnifiche opere d’arte, Ponte di Rialto, Piazza S. Marco, il palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio dove due automi (i Mori) battono i rintocchi sulla campana più grande della città. Cena, serata libera e pernottamento.

Domenica 27 maggio Dopo la prima colazione , continuazione delle visite Visita della città e la sua laguna con sfilata storica. Possibilità di visita alla storica fornace per la lavorazione artistica del vetro di Murano e Burano, antico villaggio di pescatori, famoso per la lavorazione dei merletti e anche per le sue case dipinte. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio partenza con Frecciarossa per il rientro per Torino e trasferimento in bus alle località di partenza.

La quota di partecipazione è fissata in 190 euro e comprende il viaggio a/r in Frecciarossa, Trasferimento a/r alla Stazione F.S. Torino P.N., la sistemazione in Hotel 3 Stelle e l’accompagnatore.

San Giovanni Rotondo, Loreto e Assisi dal 7 al 10 giugno

Giovedì 7 giugno, Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus G.T. per Loreto, sosta lungo il percorso. Arrivo a Loreto, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita e S. Messa al famoso Santuario che racchiude la Santa Casa: quella in cui la tradizione vuole che l’Angelo sia apparso a Maria, celebrazione della Santa Messa nel famoso santuario che racchiude la Santa Casa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 8 giugno. Dopo la prima colazione in hotel partenza per S. Giovanni Rotondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita ai luoghi di Padre Pio (Convento di Santa Maria delle Grazie, Chiesetta antica, Via Crucis, Tomba di Padre Pio, Ospedale, “Casa Sollievo della Sofferenza”, Via Crucis dedicate alle visite e devozioni in San Giovanni Rotondo. Cena in hotel, serata libera e pernottamento.

Sabato 9 giugno. Dopo la prima colazione escursione a Monte S. Angelo e visita al Santuario di S. Michele situato all’interno di una suggestiva grotta. Pranzo in ristorante. A seguire proseguimento del viaggio e arrivo ad Assisi, visita della città Umbra conosciuta per essere il luogo in cui nacquero e vissero San Francesco, patrono d’Italia, e Santa Chiara. Si scopriranno qui la magnifica Basilica di San Francesco, la medievale Piazza del Comune, il Tempio di Minerva, la Chiesa Nuova, l’Oratorio di S. Francesco Piccolino, la Basilica di Santa Chiara e la Cattedrale di S. Rufino, vescovo, martire e patrono di Assisi. Rientro in hotel, cena, serata libera e pernottamento.

Domenica 10 giugno. Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio nelle località di partenza.

La quota, 300 euro a persona, comprende il viaggio in bus G.T.. la sistemazione in Hotel 3 Stelle, i pasti come da programma, l’accompagnatore e l’assicurazione medico/bagaglio.

Il menù propone inoltre…

Marsa Alam, con volo da Cuneo, dal 16 al 23 aprile, da 690 euro

Roma, con udienza papale, dal 24 al 36 aprile e dal 12 al 14 giugno, da 329 euro

Bologna, Fico Eataly Word, sabato 28 aprile, 70 euro

Weekend a Firenze, dal 30 aprile al 1 maggio, da 200 euro

Parigi, in TGV, dal 12 al 14 maggio, da 350 euro

Crociera Isole Greche, con MSC Lirica, dal 18 al 25 maggio, da 630 euro

New York con Sonia Castelli, dal 24 maggi al 2 giugno, dal 4, da 1.990 euro

Gran Premio di Montecarlo di Formula 1, giovedì 24 maggio, da 80 euro

Raduno Fanti Vittorio Veneto a Venezia dal 26 al 27 maggio, da 200 euro

Medjugorie, pensione completa, dal 1 al 6 giugno, da 340 euro

Crociera Gioielli del Baltico (Svezia, Finlandia, Russia, Estonia), volo da Milano, Stoccolma con Costa Magica, da 1.180 euro

Visita nave Costa Victoria, domenica 17 giugno, da 55 euro

San Pietroburgo e Mosca, dal 21 al 28 luglio, da 1.700 euro

Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni sarà sufficiente contattare le agenzie di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396) oppure la mail info@polarisviaggi.it o il sito internet revello@polarisviaggi.it.