Cani senza museruola non ammessi alla Fiera di Primavera di Mondovì: a stabilirlo è la legge

Durante la cinquantanovesima edizione della Fiera di Primavera di Mondovì, andata in scena sabato 7 e domenica 8 aprile e capace di far segnare un ingente afflusso di visitatori nella città del Belvedere, ha tenuto banco un caso divampato proprio sulle colonne del nostro giornale, legato all'accesso vietato dagli addetti alla sicurezza ad alcune razze canine sprovviste di museruola.

Abbiamo provato ad indagare sulla questione per fornire una spiegazione valida a tutti i nostri lettori, riuscendo a venirne a capo.

L'ANTEFATTO - Tutto ha avuto inizio sabato mattina, quando una nostra lettrice di Chivasso (Torino) ci ha scritto per segnalarci quanto le era appena accaduto: "Oggi mi sono recata presso la fiera con il mio compagno e il mio cane (un Labrador Retriever addestrato al soccorso). Arrivata al varco di accesso alla manifestazione, gli steward che presidiavano l'ingresso (devo dire veramente carini ed educati) mi hanno detto che, nonostante sul cartello ci fosse segnato 'cani al guinzaglio', il mio non poteva entrare senza museruola. La trovo una decisione assurda e anche direi imbarazzante in un momento di campagne social e non a favore del rispetto e dell'amore per gli animali. Me ne sono andata con tristezza, con l'unica consolazione che tutto ciò che avrei speso lo hanno perso".

L'ORDINANZA DEL SINDACO - Una decisione che è stata assunta anche nei confronti di altri visitatori della kermesse, come si evince dalla discussione generatasi sul gruppo Facebook "Sei di Mondovì se" in seguito alla pubblicazione del nostro articolo. Molti utenti, infatti, hanno sottolineato l'apparente incoerenza del provvedimento con le restrizioni previste dall'ordinanza emessa dal sindaco Paolo Adriano, nella quale non si fa nessun riferimento agli animali a quattro zampe. "In entrambe le giornate - si legge nel documento sottoscritto dal primo cittadino -, dalle 9 alle 19, all'interno dell'area adibita alla manifestazione (area verde di via della Cornice, corso Statuto, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Roma, via Beccaria, piazza Cesare Battisti, piazza San Pietro, piazzetta Monsignor Moizo, piazza Martiri della Libertà, via della Funicolare, via Sant'Agostino, via Piandellavalle, area parcheggio "Quartiere", piazza Ellero, piazza Carlo Ferrero, via Silvestrini, via Durando, via Baretti, via Malfatti, piazzale Unità d'Italia, piazza della Repubblica, viale Einaudi, ponte Cavalieri d'Italia) sono vietati a chiunque il trasporto, la detenzione e/o l'utilizzo di valigie, trolley, borse e zaini, biciclette (anche accompagnate a mano), pattini e overboard, caschi, bombolette spray, ombrelli, bastoni da selfie, aste. Non consentiti, inoltre, l'introduzione e/o il trasporto di contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via, al di fuori degli spazi appositamente allestiti all'interno della fiera e dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e dei relativi dehors, senza dimenticare la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via".

IL DECRETO MINISTERIALE - In verità, la polemica non ha ragion d'essere; gli addetti alla sicurezza, infatti, hanno operato al meglio, facendo rispettare l'ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani emanata dal Ministero della Salute il 6 agosto 2013 e prorogata il 20 luglio 2017 di ulteriori dodici mesi. Un provvedimento approvato ormai da quasi cinque anni e che, pertanto, non necessita di essere esplicitato nelle singole ordinanze comunali. L'aspetto più rilevante di tale documento è contenuto nelle prime righe del punto 3, che recitano: "Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti ". Esattamente quanto è successo alla nostra lettrice.

PERCHÉ ALCUNI CANI SÌ E ALTRI NO? - Tuttavia, come si evince dall'immagine di copertina, alcuni cani (tenuti rigorosamente al guinzaglio, beninteso) sono stati regolarmente ammessi all'interno del circuito fieristico anche se i loro proprietari non avevano con sé la museruola. A fare la differenza, in questo caso, è stato l'articolo 56 del regolamento di polizia urbana della città di Mondovì, che, al punto 1, recita: "Ferme restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola". Una norma che, tra l'altro, dovrebbe essere rispettata in ogni momento dell'anno e non soltanto durante le fiere.

LISTA DELLE RAZZE CANINE PERICOLOSE - In conclusione, una curiosità: scavando in un passato non troppo lontano, si scopre che il 12 dicembre 2006 l'allora ministro della Salute, Livia Turco, pubblicò, unitamente all'ordinanza inerente alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, una lista delle razze canine più pericolose, enumerandone in tutto 17 (Rottweiler, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra di Estrela, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Dogo canario, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do Alentejo, Bulldog americano, Bull Terrier, Tornjak, Tosa inu). L'elenco, tuttavia, fu abolito il 23 marzo 2009 con un'ordinanza dell'ex Sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, in cui si asseriva che "non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell'appartenenza a una razza o ai suoi incroci".