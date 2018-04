Bra: il 25 aprile torna il mercatino

Si preannuncia un’edizione da record – con oltre 300 espositori provenienti da Piemonte, Liguria e regioni limitrofe – per il tradizionale mercatino in programma a Bra . Le bancarelle di vintage, modernariato, collezionismo e antiquariato minore si snoderanno in via Principi di Piemonte, via Cavour, via Marconi, via Sarti, via Audisio, via Pollenzo e una parte di piazza Roma, a disposizione di curiosi e appassionati per tutta la giornata, a partire dalle 8. Non mancherà una selezione dedicata al vinile e al mondo delle sette note, con sottofondo musicale tematico.



I divieti di sosta e transito nelle aree interessate dall’esposizione saranno comunicati con apposita segnaletica. Il mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore tornerà a Bra, come da tradizione, la prima di settembre, mentre il 2 giugno si svolgerà nel Real Borgo di Pollenzo. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20 oppure al numero 0172.430185.