Saluzzo, ultimi posti per iscriversi alla eVISO GO per il restauro della statua di Silvio Pellico

Ultimi posti per l’iscrizione alla "eVISO GO". Parte alle 14 di sabato 14 aprile la passeggiata cultural-gastronomica, finalizzata a contribuire al restauro del monumento di Silvio Pellico. Il monumento era stato pagato grazie ad una colletta dei saluzzesi e, a distanza di oltre 150 anni, con l'iniziativa Eviso, saranno ancora i cittadini a dare nuovo smalto alla statua dell’illustre scrittore patriota.

La “eVISO GO“ merenda golosa culturale” come viene definita si snoderà in 5 tappe gastronomiche nei luoghi simbolo del centro storico di Saluzzo, camminando e degustando prodotti del territorio.

Il percorso partirà dalla Fondazione Amleto Bertoni (piazza Montebello) per salire verso il centro storico con passaggi in via San Giovanni, nel chiostro della chiesa ( tappa gastronomica in collaborazione con il Resort San Giovanni) continuerà in Salita al Castello, sotto il porticato dell’Antico palazzo comunale (assaggi in collaborazione con Tastè Move), in Castiglia (con il ristorante omonimo) per poi scendere toccando Casa Pellico (degustazioni in collaborazione con il ristorante Pellico), successivamente i giardini APM (in collaborazione con le Quattro Stagioni) e infine il centro cittadino, fino alla statua che i cittadini restaureranno con il loro contributo.

Nel tour, assaggi di Castelmagno DOP, Tumin dal Mel, salumi km 0, dolci, golosità e vini del Consorzio Colline Saluzzesi.

Iscrizioni con il contributo di 5 euro presso eVISO in via Silvio Pellico 19, presso Ottica Gedda in piazza Cavour, 35 e presso Slalom in via Gualtieri, 16 a Saluzzo, o ancora presso la sede della Fondazione Bertoni in piazza Montebello, 1.

I bambini iscritti potranno partecipare direttamente alla Mini Mezza Eplì una volta giunti in piazza Cavour (gli altri potranno iscriversi alla sola corsa con 2 euro).

Dalle 16.30 i bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni potranno partecipare alla Mini Mezza Eplì, giornata che ha come obiettivi la partecipazione di tutti i bambini ad un evento sportivo, il favorire la cooperazione tra i piccoli atleti e lo stimolare l’interesse verso la disciplina sportiva dell’atletica leggera. A tutti i partecipanti verrà fornito un gadget e una mela Eplì.

Contemporaneamente in piazza avrà luogo lo spettacolo “Dream with Care– Scegli con cura un sogno. E sogna.” Tra stupore e risate, un’occasione per riflettere: la diversità è un valore perché porta con sé il diritto di ognuno a essere considerato unico e speciale, il diritto di coltivare il sogno di un futuro di speranza, nel rispetto delle identità di ciascuno. Lo spettacolo è realizzato da Eso Es Onlus, associazione di clownterapia e solidarietà internazionale che ha fatto del sostegno al diritto all’istruzione la sua mission.

Il ricavato dello spettacolo servirà a realizzare un progetto di borse di studio in Guatemala (Paese in cui biennalmente l’associazione torna con una missione di clownterapia).

Sempre in piazza Cavour, sotto l’Ala di ferro “Racconti di Eplì” , oltre 40 scatti fotografici raccontano, attraverso una scenica composizione, il mondo e il mood dei produttori di Eplì, della Lagnasco Group. Il progetto è stato realizzato dal team creativo composto da Raffaele Romano – fotografo, Franco Giolitti - designer e Noemi Balbo – ufficio stampa e comunicazione.