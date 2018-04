Pd e Movimento 5 Stelle: “Quel matrimonio non s’ha da fare”

“Nessuno ha vinto in modo tale da poter governare il Paese e allora penso che non basti più soltanto assistere. La prima fase, con la direzione che ha dato la linea dell'opposizione, ritengo sia stata giusta, ma oggi dobbiamo prepararci a una seconda fase. Non sto proponendo un governo con il Movimento 5 Stelle o di entrare in un governo Di Maio, ma dobbiamo condizionare il M5S perché diventi una forza riformista”.

Queste parole del ministro uscente alla Cultura, Dario Franceschini, sono state interpretate da buona parte della stampa come un segnale di disponibilità del Partito Democratico nei confronti del Movimento di Grillo. Le modalità con cui il “condizionamento” dovrebbe realizzarsi suonano di fatto come un'apertura del Pd ai pentastellati: “Dobbiamo spiegare all’opinione pubblica – ha aggiunto il ministro - che in questo momento l'interesse del Paese, che viene prima di quello del partito, ci porta a contrastare l'ipotesi di un governo M5S-Lega”.

“Il rischio – ha aggiunto Franceschini per farsi capire meglio - è che se nasce un governo sovranista di lunga durata, Lega e 5 Stelle si fanno la legge elettorale e si portano a casa pure il prossimo Presidente della Repubblica”.

Nel Pd il lutto della sconfitta è lungi dall’essere stato elaborato e il partito appare incerto sul da farsi sia rispetto agli assetti interni del dopo-Renzi, sia rispetto alla posizione politica da proporre al Quirinale. Al momento, comunque, sembra prevalere una posizione di forte perplessità rispetto ad una collaborazione nei confronti dei 5 Stelle. Abbiamo interpellato i due parlamentari Pd del Cuneese, la deputata Chiara Gribaudo e il senatore Mino Taricco, e la pentastellata Fabiana Dadone per sentire i loro pareri.

“In questo momento – afferma Chiara Gribaudo - non ci sono le condizioni per un governo M5S-Pd, semplicemente per il fatto che i pentastellati ci ritengono intercambiabili con la Lega Nord, come se i programmi per il Paese fossero gli stessi. Mi pare un'idea fuori dalla realtà. Inoltre – osserva - gli accordi sotterranei fra Di Maio e Salvini ci sono già, lo dimostra la volontà di controllare la commissione speciale per il Def che cinque anni fa il Pd affidò alla Lega, cioè all’opposizione. Qui, invece, tutti gli schemi di garanzia delle minoranze parlamentari sono stati fatti saltare con una spartizione scientifica di tutte le cariche fra centrodestra e 5 Stelle. Il Pd – aggiunge la parlamentare borgarina - lavora alle proprie proposte, a partire dall’estensione immediata del reddito di Inclusione che sta dimostrando di funzionare in maniera efficace laddove è partito per le fasce più deboli e che va implementato per sollevare gli italiani in condizione di povertà o in un momento di disagio. Per tutti gli altri – afferma categorica - la priorità deve essere il lavoro, non i sussidi. Non ci prestiamo alla demagogia né alla corsa alla poltrona. Siamo impegnati a ricostruire la nostra visione di Paese, fatta di comunità e di redistribuzione di ricchezza e opportunità. Porteremo i nostri punti in Parlamento e di fronte al prossimo governo: se la disponibilità al confronto e alla condivisione è reale – conclude - ci sarà occasione per tutti di dimostrarlo nei fatti”.

Duro e netto il giudizio di Mino Taricco. “Quattro – spiega il senatore Pd - sono le questioni centrali per il Paese in questo momento. Primo: la questione sociale, con la lotta alle diseguaglianze e per la qualità del lavoro, il reddito di inclusione e l’assegno universale per le famiglie con figli. Secondo: la necessità di non vanificare il lavoro di risanamento e di riequilibrio dei conti pubblici per non rendere vano lo sforzo fatto in questi anni. Terzo: la prosecuzione del lavoro sulla gestione del fenomeno migratorio e di recupero del senso di sicurezza nel Paese, senza interruzioni o derive propagandistiche o strumentali. Quarto: la necessaria conferma del quadro di alleanze internazionali e di cooperazione a livello europeo. Le risposte sin qui ottenute – argomenta Taricco - sono state nella realtà solo tattiche e strumentali e, di fatto, orientate al solo consolidamento dell’alleanza tra 5 Stelle e centrodestra per l’occupazione di tutti gli spazi di potere. Le dichiarazioni dei loro vertici di voler fare un governo indifferentemente con il Pd o con la Lega, senza alcun riferimento ai temi al centro di questa proposta di collaborazione, confermano la strumentalità tattica del loro agire. Il confronto in atto nel Partito Democratico – osserva – è ormai solo più nostra prerogativa, ma è un fatto importante e registra una sostanziale convergenza unitaria nel ritenere che un accordo 5 Stelle e Lega sia, per il futuro del Paese, una delle più grandi disgrazie possibili. E questo perché entrambi dimostrano un concentrato di insofferenza verso regole e consuetudini istituzionali, in un’ottica di pura spartizione del potere. Per non parlare poi – rincara la dose Taricco – degli aspetti economici e delle relazioni internazionali che lasciano presupporre un impatto quanto mai problematico sia a livello interno che internazionale. Sul fatto che sia solo strumentale l’apertura verbale del Movimento 5 Stelle la considerazione del Pd è unanime. Il confronto interno è aperto esclusivamente sul come, dal nostro ruolo di minoranza, si possa esercitare un fattivo ruolo di stimolo a quei partiti che, avendo avuto maggiori consensi, sono oggi detentori di una più diretta responsabilità. Pur da un ruolo di minoranza – conclude – riteniamo di poter corrispondere ai bisogni del Paese e alle attese dei cittadini”.

La deputata monregalese Fabiana Dadone appare lontana anni luce dai ragionamenti dei due esponenti Pd. La parlamentare 5 Stelle ostenta sicurezza e spiega: “Per la formazione del prossimo governo non credo sia rilevante con chi, tra Lega e Pd, Fabiana Dadone preferisca fare asse. L'importante – dice - è sapere (e questo dipende da loro) chi, tra questi due partiti, è disponibile a sottoscrivere un contratto di governo sul modello tedesco con punti di programma dettagliati”. Per Dadone Lega e Pd pari sono: “Si può fare – afferma - e potrebbero farlo entrambi. È solo questione di volontà politica. Ciò detto, noi siamo il punto fermo, l'Italia che tende la mano al cambiamento, quello vero!” Dichiarazioni e commenti che, per i toni e la sostanza, dimostrano come sia difficile immaginare un matrimonio tra Pd e 5 Stelle.