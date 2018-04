La concessionaria Gino di Cuneo si espande in Liguria e arriva in Toscana con tre nuovi showroom

Gino spa, concessionaria cuneese leader sul territorio nazionale, si espande in Liguria (dove è già presente ad Albenga, Savona, Arma di Taggia ed Imperia) e arriva in Toscana. Il Gruppo con sede a Cuneo, in frazione Madonna dell’Olmo, ha assorbito infatti le tre sedi Bmw-Mini dalla Policar spa, concessionaria per la casa tedesca presente con i suoi showroom a Pisa, Sarzana (La Spezia) e Lido di Camaiore (Lucca). L’azienda cuneese, che vede alla propria guida il direttore generale Alessandro Gino, porta così a tredici le proprie sedi tra Piemonte, Liguria e, appunto, Toscana.



“Il nostro obiettivo è di essere un punto di riferimento nel settore delle automobili non solo in Piemonte e Liguria di Ponente, ma in tutto il Nord-Ovest, perseguendo ogni giorno la nostra vision: superiamo noi stessi con passione ogni giorno, perché vogliamo che ogni cliente diventi il nostro miglior fan – dice Alessandro Gino -. In Policar spa abbiamo trovato una realtà strategica per uno sviluppo sul territorio nazionale. Con questa mossa vogliamo diventare un punto focale anche per la costa tirrenica, tra La Spezia e Livorno, sfruttando il lavoro svolto in quest’area sin dal 1979 dalla concessionaria Policar, che negli anni è diventata uno dei maggiori car dealer italiani per la casa tedesca”.



Il Gruppo Policar, che può contare su circa 40 dipendenti, ha chiuso il fatturato 2017 superando i 45 milioni di euro. Con l’assorbimento nel Gruppo Gino, le tre sedi di Policar passeranno sotto il marchio Gino, che porterà in terra toscana anche il proprio ‘brand’ GinoStore, il segmento usato garantito e km0 della concessionaria cuneese.



Gino spa con questa acquisizione rafforza ancora di più il proprio legame con le vetture prodotte dalla casa tedesca. “Non a caso Gino è riconosciuta M Performance Center – conclude Alessandro Gino – che significa poter offrire alla propria clientela tutto il ventaglio della gamma, anche i modelli dal forte orientamento sportivo”.



Sabato 14 e domenica 15 aprile è in programma il primo open weekend congiunto delle 5 Concessionarie Bmw-Mini del Gruppo, in cui sarà possibile scoprire tutti i dettagli e le novità che riserva l’azienda.