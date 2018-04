Tenda bis, Gribaudo: "Salvaguardare i lavoratori, ANAS chiarisca presto tempi riapertura cantiere"

Oggi, venerdì 13 aprile, la deputata del PD Chiara Gribaudo con l’assessore di Cuneo Mauro Mantelli si è recata a Limone Piemonte dove con il sindaco Angelo Fruttero ha incontrato i lavoratori che da mercoledì manifestano a causa della scelta di ANAS di rescindere il contratto per il tunnel di Tenda.

“Ho incontrato gli operai del cantiere, quelli in subappalto e gli addetti delle mense, decine di lavoratori con famiglie alle spalle che vivono da settimane nell’incertezza più totale, e hanno appreso della rescissione del contratto soltanto dalla stampa. Ci vuole più rispetto per i lavoratori che per primi stanno pagando la mancanza di trasparenza su quanto è accaduto. Mi sono impegnata a chiedere al prefetto la convocazione di un incontro con tutte le istituzioni locali e i parlamentari in cui ANAS venga a riferire, garantendo l’applicazione della clausola sociale per la ricollocazione dei lavoratori in questo cantiere o in altri appalti Fincosit, e per fare chiarezza sui tempi di riapertura dei lavori - dichiara Gribaudo -. Mi unisco alla class action dei cittadini di Limone Piemonte: quest’opera è partita con difficoltà a causa delle scelte progettuali, è andata avanti con una direzione lavori carente e rischia di morire con danni ambientali e costi collettivi fuori controllo. Non si scherza con un investimento da 176 milioni di euro, né con le vite dei lavoratori né con cittadini e imprese che di questo collegamento hanno bisogno quotidianamente. Faccio appello alla politica cuneese e ai parlamentari, anche neoeletti, di tutte le forze politiche, per seguire insieme da vicino questa vicenda: se si tornasse ad una nuova gara europea il rischio concreto è che quest’opera diventi l’ennesima incompiuta del nostro Paese, un rischio che dobbiamo scongiurare a tutti i costi, per i lavoratori e per le nostre comunità.”