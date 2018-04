A Fossano si presenta il libro "Storie di carta"

Sabato 14 aprile alle ore 17, nella Sala Consultazione della Biblioteca di Fossano, sarà presentato il libro "Storie di Carta" di Giovanni Cornaglia.

Interverranno, oltre all'autore, Dott. Giovanni Cornaglia, il Prof. Sergio Soave, l'assessore alla Cultura Dott. Paolo Cortese, l'Avv. Anna Mantini.

L'evento è organizzato a cura del Circolo Culturale – Centro Studi “Il Ragno".

La Cartiera Souchon è stata la fabbrica più longeva e più importante di Fossano.

Una storia lunga 500 anni che al suo apogeo, alla fine del 1800, contava più di 200 lavoranti. Oggi soltanto i vecchi fabbricati in mattone che si affacciano sulla Stura testimoniano la grandezza dell'attività imprenditoriale di un tempo. Il volume di Giovanni Cornaglia, fossanese, appassionato e rigoroso cultore di storia locale, rappresenta una bellissima occasione per restituire nuova vita a una pagina dimenticata della storia fossanese. Edito da ArabAFenice su progetto editoriale del circolo culturale “Il ragno”, è il primo testo monografico dedicato alla Cartiera.

Dal sito dell'editore Araba Fenice: "Un paperaio, che non è un allevatore di paperi, e dei battitori di stracci. Cartai d'oltralpe in cerca di fortuna ed altri decisi a spendere la loro esistenza nel Bel Paese.Donne che il destino invece delle trine costringe a tessere trame per salvaguardare il patrimonio di famiglia. Capitani d'industria coraggiosi e giovani dalla tempra imprenditoriale traditi dalla sorte. Paste di cenci e pastette per evitare la naja. Serrata e "continue".Padroni da monumento e padroni "cancellati" dalla memoria comune. Consigli di amministrazione con sorpresa e figure sorprendentemente dimenticate.Questo ed altro nella storia che qui si racconta senza mai affondare nel mare di carta, e di carte, che una Cartiera come quella di Fossano ha prodotto per quasi cinquecento anni.Una storia di carta tout court che, invece, porta volutamente a perdersi, per lo stupore se non per la quasi meraviglia, nei mondi mitici od esotici evocati nelle mille copertine dei quaderni di questa "fabbrica magnifica" sconosciuta ai più o dimenticata."

Giovanni Cornaglia è nato e vive a Fossano. Laureato in Economia e Commercio. Per quasi un ventennio e fino al 1998, insegnante di economia aziendale nelle scuole superiori ed al "Tesauro" di Fossano, amministratore di banche, ora impiegato in un ente pubblico. Già giornalista pubblicista, per decenni firma di punta de "La Fedeltà", ha collaborato con settimanali, periodici provinciali e nazionali, agenzie di stampa, dopo essere stato anche direttore di Radio Fossano, diverse testate giornalistiche locali o provinciali, come "la Vedetta", "Alta Valtanaro" e del mensile politico fossanese "Il Lancimano". Appassionato ricercatore di storia locale è coautore di tre volumi storico-fotografici su Fossano, di "Memoria del tempo...appena Ieri" dedicato a Salmour, la storia del CIF della Diocesi fossanese. Per l'Associazione Culturale "Centallo Viva" ha realizzato "L'Orfanotrofio Perucchetti: giorni dell'amore, i giorni del dolore" (1994), " "Resistenza" (1995), "Tra i banchi di scuola: cinque secoli di istruzione a Centallo" Primalpe, (2002), "La bomba che spense il sorriso" (2005) e curato diverse altre pubblicazioni a più mani, tra cui "Momenti della nostra storia" (1999), "Fare bene e far del bene" (2012). Primo direttore del Cinema Nuovo Lux di Centallo e presidente co-fondatore del "Cineclub LUMIERE". E' presidente dell'Associazione Culturale "Laboratorio '93". Grande viaggiatore e collezionista, soprattutto di quaderni scolastici..ovviamente della Cartiera Souchon. Presente con contributi in diverse pubblicazioni di carattere storico locale, è questo il suo primo volume di tematica fossanese che firma in modo esclusivo.