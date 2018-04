Convitto provvidenza: vedere bene per apprendere meglio

Lunedì 9 aprile, nel teatro della Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria Convitto Provvidenza di Bra, è stato offerto ai genitori degli alunni ed agli insegnanti della scuola un incontro con due Ottici Optometristi nell’ambito del Progetto per la scuola “BIMBOVISIONE” promosso da Federottica e dall’Albo degli Ottici Optometristi intitolato “VEDERE BENE PER APPRENDERE MEGLIO”. Il progetto, nato con l’intento di aiutare le scuole a combattere le cattive abitudini che i bambini possono contrarre sui banchi e che potrebbero essere causa di un eccessivo affaticamento visivo, si prefigge l’obiettivo di indicare ai genitori ed agli insegnanti molteplici accorgimenti, consigli mirati, per far sì che il bambino possa raggiungere un idoneo sviluppo visivo, per poi mantenerlo al massimo della sua efficienza, evitando, nei casi peggiori, l’insorgenza di disturbi visivi.

Nella fase introduttiva i relatori hanno specificato il loro ambito di competenza - che non si sovrappone mai a quello dei medici oculisti, e hanno spiegato semplicemente ai non addetti ai lavori alcuni concetti base - cosa si intende per vista, visione e postura e come i medesimi siano tra loro strettamente collegati; successivamente hanno evidenziato, suffragati in ciò da risultanze scientifiche, come a fronte di un uso corretto dello strumento “vista”, senza affaticamenti inutili, i bambini possano utilizzare al meglio le loro energie nello studio e quindi nell’apprendimento. Per aiutarci a capire, i due Ottici Optometristi, alternandosi, hanno illustrato ai presenti - coadiuvati da un simpatico filmato - una serie di “cattive abitudini” che i bambini possono svilupparequando imparano ad impugnare una matita, guardano la tv o giocano ai videogiochi, fino al momento in cui sono seduti alla scrivania e fanno i compiti e studiano. Hanno illustrato al pubblico le strategie per aiutare i bambini a mantenere postura ed abitudini corrette e ridurre lo stress visivo qualiun’illuminazione corretta dell’ambiente di studio, l’utilizzo di un piano inclinato per leggere e scrivere, il mantenimento di una distanza corretta fisiologica di lettura e scrittura. Al termine della presentazione i presenti sono stati omaggiati di una cartellina ed un pen-grip da infilare sulla biro per agevolare l’impugnatura corretta.

Il convegno è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti organizzati dal Convitto Provvidenza, ispirati al desiderio della scuola di non essere “solo” scuola ma soprattutto progetto educativo totale nel quale sono coinvolte attivamente e costantemente le famiglie degli alunni.