Fossano, il M5S sulla Fondazione CRF: "Oggi si può e si deve pretendere un ricambio generale e di vedute"

Gentile Direttore,

in merito alla questione inerente alle nomine della Crf, come gruppo politico stiamo seriamente valutando l’ipotesi di presentare un’ interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze per chiedere se non ritenga opportuno svolgere maggior controllo o quantomeno valutare l’operato della Fondazione e della Cassa di Risparmio Spa.

Come già precedentemente evidenziato la nostra è stata l'unica fondazione in Italia che non ha voluto sottoscrivere la "Carta delle Fondazioni bancarie" adducendo giustificazioni superficiali e certo non di interesse per i fossanesi. Va ricordato inoltre che la Fondazione detiene il 77 per cento della Spa e questa rappresenta l'85 per cento del suo patrimonio totale. Cedendo parte della propria quota, ne avrebbe perso il controllo.

Ma, andando ad approfondire gli altri aspetti di questa carta, ci sarebbero stati altri “paletti” da rispettare: di certo Mondino non sarebbe potuto passare da direttore generale della Spa a presidente della Fondazione e probabilmente oggi non si parlerebbe di Miglio che uscito dalla porta rientra dalla finestra.

La carta poi prevede: l'impegno di garantire l'economicità degli interventi, la pubblicità e la trasparenza nell'assegnazione delle cariche, la non discriminazione ma favorire la competitività del territorio e non invece scegliere più o meno sempre gli stessi professionisti o addirittura quelli che siedono nel consiglio di amministrazione della Spa o, altrettanto grave, sono legati da rapporti di parentela con i vertici! Altro punto da non sottovalutare è l'impegno della Fondazione nel non sostituirsi all'ente pubblico, ma anzi adoperarsi per trovare altri fondi da parte di terzi per finanziare progetti efficaci.

A Fossano questo non succede perché pare ormai diventata una consuetudine avere da parte della Fondazione il titolo di unico finanziatore e molto probabilmente non si è mai adoperata in questo senso perché pare che non voglia dividere con nessun altro i ringraziamenti pubblici, solitamente diffusi con l’altoparlante, al presidente della Fondazione o alla Fondazione nella persona del presidente (escluso il periodo di presidenza Mondino).

Questo è un mancato vantaggio per Fossano, lo è stato sicuramente negli anni perché, come già ribadito, Fossano avrebbe potuto crescere ed espandersi invece di perdere terreno contro le altre sorelle della provincia. Basti pensare che Miglio e l'ex-sindaco Balocco annunciavano entusiasti (nel 2008) la costruzione in 4/5 anni di un nuovo ospedale (progetto di fattibilità finanziato dalla fondazione con i nostri soldi), finito ufficialmente nel nulla proprio in questi giorni.

Pensiamo cosa potremmo avere oggi se negli anni avessero concentrato l'attenzione sulla crescita economica e sui posti di lavoro, magari finanziando progetti innovativi.

Ma oggi si può e si deve pretendere un ricambio non solo generazionale ma di vedute, affinché Fossano possa ritornare a crescere e occupare in provincia il posto che merita. Chiediamo che anche il Sindaco si unisca a noi e prenda posizione non avendo di certo dimenticato di quando alcuni consiglieri suggerirono il criterio del ricambio nel valutare i curriculum per le cariche di spettanza comunale e lui aveva accolto questo suggerimento.

Che dire poi delle dimissioni ad hoc di consiglieri comunali che, arrivati a 60 anni, improvvisamente hanno tanti impegni lavorativi da interrompere quel compito per cui erano stati eletti per poi ritrovarseli seduti in fondazione pochi mesi dopo? E’ forse questo il senso di responsabilità che i fossanesi meritano?

Non possiamo non esprimerci in senso negativo alla rinomina di un personaggio che poco prima delle elezioni nazionali è stato capace di una grave ingerenza, autore di una missiva che invitava caldamente a votare per l’ex-Sindaco Balocco e che è finita come la profezia di Fassino. Per favore, per il bene di Fossano, si faccia da parte!

Grazie,

Ilaria Riccardi e Fabiana Dadone