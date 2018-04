Gli italiani e il loro problema con le truffe

Abbiamo dedicato qualche puntata a temi leggermente più tecnici, ma questa settimana la lettura di diversi articoli che riportano la truffa della miniera d’oro africana che fruttava una percentuale mensile di rendimento garantito, mi riporta con i piedi per terra.



Ovviamente il rendimento garantito mensile non era altro che un’esca per attirare vittime sprovvedute che ora si sono ritrovate senza rendimenti e senza capitale. Per altro senza alcuna tutela giuridica, dato che la società che millantava questa proposta bizzarra non era iscritta in alcun albo e non possedeva alcuna autorizzazione ad effettuare proposte di investimento al pubblico.

Abbiamo parlato altrove di come si debba prestare attenzione a questo aspetto, nonostante questa precauzione non sia, di per sé, sufficiente.







Perché tanti casi in Italia

Oggi voglio raccontare un altro elemento curioso, a mio avviso molto importante, che fa di noi uno dei popoli più facilmente truffabili del mondo.



Ho dedicato qualche mese a studiare la mentalità di coloro che venivano truffati – alcuni anche pluri recidivi – per capire se ci fosse una base comune di ragionamenti. Proprio scoprire questa base comune potrebbe essere molto utile per creare “l’antidoto” contro i truffatori.



Studiare questi argomenti è abbastanza facile, potete provare anche voi se vi va. Io mi sono iscritto a una serie di gruppi di finanza su Facebook e LinkedIn e ho tenuto una traccia degli argomenti e dei commenti più significativi. Poi, a fine mese, si rilegge il tutto cercando di estrapolare gli schemi mentali più diffusi e ricorrenti e sottolineando i punti in comune.

Per me è stata una esperienza utilissima che ha reso il processo di consulenza molto più vicino alle necessità della gente; per voi potrebbe rappresentare una perdita di tempo, allora ho provato a riassumere qua sotto alcune delle cose che ho scoperto.



La cosa che mi ha più colpito è la presenza – nei “predisposti a subire la truffa” - di un limite di ragionamento, ovvero la completa incapacità di concepire qualsiasi concetto probabilistico.

Gli studiosi dicono che l’Italia è un paese particolarmente vulnerabile, da questo punto di vista, a causa della scarsa base di cultura scientifica tra una larga fetta della popolazione; questa abbondanza di vittime potenziali sarebbe alla base dell’accanimento dei truffatori nei confronti del popolo italico.



Facciamola molto semplice: se dico che fumare non fa bene alla salute (e lo dico da fumatore) ci sarà una parte di voi che accetta l’affermazione ed al limite può interrogarsi su QUANTO faccia male. Viceversa un’altra parte ricorrerà ad esempi estremi e rarissimi in cui un fumatore accanito è morto sanissimo a cento e passa anni, oppure in cui un ragazzo dalle abitudini salutari sia stato colpito dal cancro ai polmoni, per dimostrare che la mia affermazione è falsa. Sono chiaramente delle rare eccezioni, che dimostrano sono quanto la vita umana sia per sua natura incerta, ma una persona accorta non dovrebbe prenderle come esempi da cui ricavare un modello di condotta.

Altro esempio: tutti sappiamo che mediamente uscire in auto comporta qualche rischio; sappiamo anche che guidare di notte a fari spenti è molto più rischioso. Sono entrambe attività in qualche modo NON sicure. Tuttavia, mentre la prima è una cosa che facciamo quotidianamente, impegnandoci per gestire con attenzione i rischi della guida, il secondo esempio è chiaramente una forma di follia auto distruttiva.



Quello che può apparire un processo mentale elementare nella vita quotidiana, non viaggia così liscio in ambito finanziario.



Questa è una delle leve utilizzate dai truffatori che cercano di mettere in testa alle persone un ragionamento di questo tipo: dato che nella vita nulla è certo, allora tutto è ugualmente incerto. In pratica si cerca di convincere le persone che in assenza di certezze (e quando mai ce ne sono nella vita) i livelli di rischio siano tutti uguali (falsità assoluta)



Allora si, tanto vale cedere alla tentazione di credere ai soldi facili, ad interessi decine di volte superiori alla media del mercato a pensare che esista davvero il campo dei miracoli descritto da Collodi e rielaborato in mille salse diverse dai Gatti e dalle Volpi della storia. Sarà pur rischioso, ma cosa non lo è? (Rispondono loro a chi si mostra dubbioso)

Cosa possiamo imparare da questi elementi?



Senza dubbio possiamo fare un processo di crescita personale che è utile non soltanto in ambito finanziario: ovvero possiamo provare ad abituarci a stimare le probabilità degli eventi analizzando dati oggettivi – quindi non “a sensazione” – e le loro conseguenze.

Della differenza fra probabilità e conseguenze, e di come vadano integrati, ne abbiamo parlato





Ci aiuterebbe senz’altro a non passare da investire nei Buoni Postali a speculare sulle cryptovalute ma anche a non temere troppo gli incidenti aerei, dato che la maggior parte delle persone muore per problemi legati allo stile alimentare. Quindi la considerazione finale è questa: sicuro e rischioso non sono due scatole separate dal nulla cosmico ma piuttosto una scala con diversi gradini. Bisogna farli uno alla volta e, prima di salire lo scalino successivo, assicurarsi di avere capito bene cosa si vede intorno.





