Etichettatura dei prodotti alimentari: seminario in Camera di commercio a Cuneo

Iscrizioni aperte fino al 19 aprile, con possibilità di incontri personalizzati pomeridiani con gli esperti del Laboratorio Chimico per le imprese del territorio in regola con il pagamento del diritto annuale.

Lunedì 23 aprile a partire dalle ore 9.00 si svolgerà presso la Camera di commercio di Cuneo il Seminario gratuito dedicato agli aggiornamenti normativi in materia di Etichettatura alimentare, realizzato in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio Torino.

La vasta e complessa normativa agroalimentare ha conosciuto di recente ulteriori e significativi cambiamenti. Da un lato (c.d. normativa verticale, ovvero specifica per filiere/categorie di prodotti alimentari) l’indicazione dell’origine in etichetta (già obbligatoria dall’aprile 2017 per il latte ed i prodotti derivati) diventa obbligatoria per il riso e per il grano duro per paste di semola di grano duro (decreti ministeriali del 26 luglio 2017, in vigore dallo scorso febbraio); nonché per i prodotti derivati del pomodoro (decreto 16 novembre 2017, in vigore dal prossimo agosto). Mentre già dallo scorso aprile è stato reintrodotto a livello nazionale l’obbligo di indicare in etichetta anche la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (D. Lgs. 145/2017).

Dall’altro, si completa l’attuazione della più recente normativa europea c.d. “orizzontale” in materia di etichettatura e presentazione al consumatore degli alimentari, che ha sostituito ed integrato la vecchia normativa nazionale sull’etichettatura alimentare, ovvero il D. Lgs 109/92 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti.

Il prossimo 9 maggio, infatti, entrerà in vigore il D. Lgs 2017/231 che introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011. La partecipazione al seminario è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili, previa iscrizione entro il 19 aprile utilizzando l’apposito modulo da trasmettere all’indirizzo etichettatura@cn.camcom.it, esprimendo anche l'eventuale interesse ad un incontro personalizzato con gli esperti del Laboratorio Chimico.

“Con questo incontro intendiamo essere al fianco delle imprese agroalimentari, per supportarle nelle difficili operazioni di etichettatura che quotidianamente affrontano per adempiere correttamente a normative complesse e in costante evoluzione - ha commentato il Presidente camerale Ferruccio Dardanello –. Oggi l’attenzione è sul prossimo 9 maggio, una data importante non solo per le imprese del settore agroalimentare, che dovranno confrontarsi con il nuovo impianto sanzionatorio, ma in qualche modo anche per la Camera di commercio di Cuneo, che ormai da svariati anni è al loro fianco e le ha supportate con il servizio di primo orientamento dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Agroalimentare”.

Secondo un “format“ ormai consolidato, l'incontro sarà suddiviso in una sessione teorica e in una sessione “pratica”, con il coinvolgimento dei partecipanti in esempi concreti di elaborazione di etichette. Prevista anche una sessione pomeridiana “riservata”, dedicata agli incontri personali con le imprese del territorio in regola con il pagamento del diritto annuale, che ne abbiano fatto richiesta in sede di iscrizione.