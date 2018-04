Belli, alla moda e con stile... 5 cose che può fare per te un consulente d'immagine

Bellezza, moda e stile, spesso vengono confusi. Alcuni diventano ossessionate dalla bellezza, altri dall'essere vestiti "alla moda", altri ancora, infine, reputando di non essere belli abbastanza, rinunciano a priori a curare la propria immagine.

Ecco 5 cose che può fare per te un consulente d'immagine:

1) VALORIZZA LE TUE FORME. Essere "alla moda" spesso non basta, in alcuni casi diventa persino deleterio! Quando la commessa del negozio ti dice "questo capo mi è appena arrivato, con questo sarai alla moda", certamente è in buona fede. Quello che viene dimenticato e sottovalutato è che non abbiamo tutti la stesso corporatura. Le forme femminili si suddividono in categorie ( donna rettangolo, donna triangolo, donna clessidra...ecc ecc) e queste sono fondamentali per non compiere i primi madornali errori nella scelta di un indumento. Esistono almeno 5 categorie per ogni fisico, 5 differenti tipi di sedere e altrettante tipologie di seno; in questo senso diventa perlomeno superficiale non tenerne conto, il rischio è di avere un armadio stracolmo di abiti, ma nulla che ci valorizzi veramente.

2) IDENTIFICA IL TUO STILE. La moda si sa, è espressione del tempo in cui viviamo e di ciò che ci circonda. Noi influenziamo lei e lei (la moda) a sua volta influenza noi. Ma non c'è niente di peggio di scegliere abiti a casaccio solo perché appesi sotto il cartello "nuovi arrivi", senza interrogarci veramente su cosa esprimono e se siano in linea con il nostro stile e con ciò che vogliamo esprimere di noi.

3) TI SVELAI QUALI SONO I COLORI CHE TI DONANO. Sarà successo anche a te, di sentirti uno straccio e di incontrare qualcuno che ti fa un complimento per quanto sei bello/a, viceversa ti sarà capitato quel giorno in cui ti sentivi veramente bene ed in forma e qualcuno ti ha chiesto se stessi male. Se ti stai chiedendo come possa essere possibile, forse stai sottovalutando il potere dei colori; cinema e teatro sanno quanto un colore "amico" o "nemico", abbiano la capacità di far risplendere e illuminare nel primo caso e di invecchiare e oscurare il viso nel secondo caso. Trucco, abiti e accessori se scelti nei colori della propria palette armocromica hanno la possibilità di valorizzarci e farci apparire più belli e luminosi.

4) IL TRUCCO SEMPLICE CHE TI FA BELLA. Un trucco elaborato necessita di parecchio tempo, di prodotti professionali ma soprattutto di mani esperte; per questo motivo se avete un'occasione speciale in cui volete sfoggiare un trucco elaborato o "da servizio fotografico", rivolgetevi ad un truccatore professionista. Stiamo parlando però di un make up che prevede almeno un'ora o più per essere realizzato. Un consulente d'immagine può studiare per te un trucco da tutti i giorni (5-10' max di preparazione) che ti consenta di presentarti al meglio senza dover investire troppo tempo: pochi prodotti da applicare nei punti giusti per essere più bella.

5) RIORGANIZZA IL TUO GUARDAROBA e STILA UNA WISH LIST. Se pensi che riorganizzare il guardaroba sia tempo perso, non hai letto qui. Un armadio traboccante di vestiti diventa un contenitore poco igienico (non ben arieggiato), nonché di difficile consultazione. Se all'interno vi sono ancora i vestiti di quando andavamo al liceo, o gli abiti che ci sono stati regalati il rischio è che lì dentro oltre al nostro io di ieri e di oggi vi sia seppellito anche ciò che vorremmo diventare, il nostro io di domani. Non si tratta solo di creare un outfit, è necessario tenere presente qual'è l'obbiettivo che vogliamo raggiungere e definire quali sono quegli indumenti/accessori che continuano a mancare. Ho visto armadi pieni di una stessa categoria di abiti carenti però di quei capi basici che all'interno di un guardaroba non dovrebbero mai mancare, in questi casi è fondamentale stilare una lista ti tutto ciò che manca in modo da fare finalmente una sessione di shopping mirato.

Per qualsiasi informazione, consiglio o approfondimento, contattami sulla mia pagina Facebook https// www.facebook.com/shoppingforharmony/ oppure scrivimi in redazione alla mail fashion@targatocn.it !

Sarò felice di risponderti!