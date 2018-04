Alba: riparte il progetto “Emergenza casa 7” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Torna il “Progetto Emergenza Casa”, giunto ormai alla settima edizione, promosso e sostenuto dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Comune di Alba, il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e la Caritas diocesana.



Obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare le famiglie toccate dalla crisi economica in atto con una storia occupazionale precaria con particolare attenzione ai nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità, precariato, cassa integrazione o cessazione dell’attività di tipo autonomo in cui dovessero versare uno o più componenti il nucleo familiare.



A partire dal 16 aprile fino al 28 settembre 2018, possono presentare domanda i conduttori intestatari di un contratto di locazione privato, regolarmente registrato, con nucleo familiare a carico, che risiedono in un alloggio concesso in locazione da privati e non in abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Per accedere al contributo occorre anche essere residenti ad Alba, non essere proprietari di unità abitative, avere un Isee inferiore o pari a dodici mila euro e non aver percepito contributi nella precedente edizione di "Emergenza casa".



Il contributo, fino ad un massimo di 1.700 euro e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, verrà erogato a favore dei proprietari che sottoscriveranno un apposito “patto di solidarietà”, con l’obiettivo ultimo di aiutare i nuclei familiari a superare la temporanea situazione di difficoltà economica, aggravata dalla crisi in atto.



Per partecipare al progetto i nuclei interessati devono ritirare gli appositi moduli di domanda presso gli Uffici del Settore Sociale del Comune di Alba in via G. Govone 11 nei seguenti orari: lunedì e martedì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.30 alle 16.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.00.



Le domande andranno successivamente consegnate su appuntamento.