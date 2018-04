Il mondo della caccia scende in piazza a Torino

Venerdì 8 giugno a Torino si terrà una manifestazione del mondo venatorio, aperta a tutti i cacciatori italiani e alle associazioni venatorie.

Alla protesta aderisce l'associazione Nazionale Libera Caccia: "Vi avevamo promesso che saremmo nuovamente scesi in piazza, come il 10 giugno 2016 e sempre per difendere i diritti dei cacciatori piemontesi. Quel giorno fummo in migliaia a manifestare pacificamente e orgogliosamente il nostro dissenso verso una politica venatoria penalizzante e discriminatoria, che relega gli appassionati piemontesi agli ultimi posti non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. La Regione ha ignorato il nostro appello, ed ha continuato come prima se non peggio, persino indifferente alle numerose sentenze del TAR Piemonteche l’hanno vista soccombente di fronte alle nostre ragioni. Noi non ci stiamo, e l’8 giugno 2018, quasi due anni dopo quello straordinario giorno, torneremo in piazza, sempre pacificamente e ancora a Torino".