Un aeroporto che ha voglia di crescere: dopo Roma e Olbia, a Levaldigi torna il volo per Trapani e si aggiunge quello per Crotone

Mattinata di annunciati decolli per Levaldigi, l'aeroporto della provincia Granda. In Camera di Commercio sono stati presentati, nel dettaglio, i voli già lanciati nei giorni scorsi per Roma Fiumicino e Olbia (con la compagnia maltese Aliblue). Non solo: tornerà il collegamento con Trapani e verrà aggiunto quello per Crotone. La previsione è di una crescita a doppia cifra, pari al 30%, grazie a 5 nuove rotte e 4 nuove compagnie.

"La nostra è una terra dinamica e variegata, con un'economia che viene studiata all'università. La provincia di Cuneo è virtuosa, e lo testimonia il fatto che il nostro export è quello maggiormente cresciuto, a livello italiano, nel 2017. La pecca sono le infrastrutture, lo sappiamo bene. Ma Levaldigi può fare la differenza, perché funziona", ha detto Ferruccio Dardanello. Non solo, il presidente di Unioncamere ha evidenziato come la Granda potrebbe essere, presto, un territorio con ben tre siti protetti dall'Unesco: "Dopo le Langhe, potremmo avere le Alpi del Mediterraneo e il Monviso, già Riserva della Biosfera nazionale e transfrontaliera nel programma UNESCO “Man and Biosphere”.

"Ci meritiamo molto di più di quello che abbiamo. Inutile parlare delle tante cose che non vanno, come la tangenziale di Fossano, il Tenda, l'autostrada. Valorizziamo e crediamo, almeno, in quello che abbiamo e che funziona, come Levaldigi", ha evidenziato Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo.

Alla conferenza era presente anche il comandante Teodosio Longo, Ceo di AliBlue Malta: "Io credo tantissimo in questo aeroporto - ha evidenziato. Il vostro è un territorio bellissimo. Comunico che stiamo lavorando per migliorare gli orari dei voli verso Olbia (operativi dal 20 giugno) e stiamo ritoccando anche quelli per Roma (dal 18 giugno, 4 collegamenti settimanali), per renderli, questi ultimi, maggiormente fruibili a chi si sposta per lavoro. Le prenotazioni sono già aperte e sono felice di dire che ce ne sono già state. Non siamo una compagnia lowcost, non possiamo fare prezzi stracciati, ma sui nostri voli non si paga nessun extra, noi coccoliamo i passeggeri. Vogliamo crescere e vogliamo farlo anche con l'aeroporto di Cuneo".

Non solo, Longo sta cercando l'accordo per consentire un collegamento anche con Perugia, da Cuneo via Roma. E soprattutto sta lavorando ad un accordo con Vueling, compagnia spagnola, per far sì che da Cuneo, sempre transitando per Roma, si possano raggiungere Barcellona, Madrid e le più importanti città iberiche.

Insomma, sono tanti i progetti in cantiere, come ha sottolineato Anna Milanese, direttrice dello scalo: "Stiamo già lavorando per l'inverno e l'estate 2019. Siamo contenti di poter annunciare il ritorno del volo per Trapani e posso dire che avremo presto un collegamento con Crotone. Ritorna anche il collegamento con la Romania e Tirana avrà 4 collegamenti settimanali. Non solo, puntiamo a rinnovare l'aeroporto: nuova segnaletica, un'area vip, un'area arrivi che racconti meglio la provincia. Avremo un aeroporto più friendly. Stiamo lavorando a 360 gradi e vogliamo raccontarlo: il 19 maggio ci sarà una giornata aperta, in cui sarà possibile scoprire i segreti di dello scalo cuneese".

In grande crescita anche il traffico degli aeromobili privati, con un 20% che si conferma ogni onno.

Sul sito dell'aeroporto sarà possibile prendere visione di tutti i voli, oltre che del periodo in cui saranno attivi.

Li ricordiamo: Cuneo-Cagliari; Cuneo-Casablanca; Cuneo-Tirana; Cuneo-Iasi; Cuneo-Trapani; Cuneo-Roma; Cuneo-Olbia; Cuneo.-Marsa Alam; Cuneo-Palma de Mallorca; Cuneo-Rodi; Cuneo-Creta Heraklion; Cuneo-Monstar. E, come annunciato, prossimamemnte anche Cuneo-Crotone.