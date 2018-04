Internet e banda larga a basso costo, se ne parla a Robilante

Portare in Robilante una connessione Internet "veloce" per il paese (15 Mb/sec) che permetterebbe una connessione accettabile, considerato che le reti classiche degli operatori telefonici non portano più da tempo a Robilante la velocità del collegamento.

L'ammistrazione comunale ha l'intenzione di creare un'associazione che offra la possibilità di fornire la Banda larga a basso costo per i cittadini associati.

L'incontro si terrà venerdì 20 aprile alle ore 21 in Confraternita a cura di Giorgio Giordanengo (ricercatore Antenne ed EMC) e Roberto Tentori (consigliere comunale).

I due relatori illustreranno il progetto dell'associazione "Senza Fili senza Confini" che ha rivoluzionato le telecomunicazioni in Italia. Si cercherà di capire come rendere possibile il progetto anche in Robilante o un'eventuale alternativa. I cittadini robilantese sono invitati all'incontro.

"Circa 3 anni fa abbiamo iniziato ad interessarci all'operato di "Senza Fili Senza Confini" e da allora abbiamo lavorato per capire come poterlo replicare anche a Robilante- spiega il consigliere comunale Roberto Tentori -. Siamo in un'era in cui si parla di fibra ottica e connessioni ultra-veloci, anche se nelle realtà montane come la nostra ci scontriamo con connessioni molto lente. Robilante si trova in una zona definita a "basso interesse di mercato" dove ci si deve accontentare degli operatori attualmente presenti sull’area senza valide alternative (per il momento). Proprio per questo che, replicando quanto già fatto in più di 80 Comuni, ci sarebbe la possibilità di superare questo divario digitale garantendo una velocità di connessione maggiore e a costi accessibili a tutti. Tutto ciò permetterà anche nelle aree a bassa densità di popolazione di scaricare il film preferito, usufruire dei servizi on-demand, navigare su internet senza lunghi tempi di attesa, oppure lavorare da casa. Per tutti questi motivi speriamo in una grande partecipazione di pubblico durante la serata, in quanto, l’interesse dei cittadini, sarà alla base del successo di questo progetto"