A Bra iniziativa della Lega per la Lotta contro i Tumori

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Cuneo, delegazione di Bra, in occasione della “Settimana nazionale della prevenzione oncologica”, organizza sabato 21 aprile, a Bra, una manifestazione per promuovere la propria attività. L'appuntamento è alle 17, in via Cavour, vicino al Caffè Cavour. Ci saranno musica e animazione per bambini. Nell'occasione verranno distribuiti opuscoli informativi sulla corretta alimentazione e sarà offerto mezzo litro di olio extra vergine di oliva. Il progetto, che ha avuto altre tappe in provincia, è realizzato con il sostegno del Csv Società Solidale.

“Si tratta - dicono gli organizzatori - di un momento importante per dire alla popolazione che cosa fare per difendersi da questa malattia e per prevenirla”.

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2018 (Snpo) della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2001 e giunta alla sua XVIIª Edizione - ha avuto come slogan: “Entra anche tu nella squadra della prevenzione”. L’evento ha come obiettivo informare e sensibilizzare la popolazione in generale - e in particolare le giovani generazioni - sul tema della prevenzione che, come noto, rappresenta l’arma vincente contro i tumori e pone al centro della quotidianità l’importanza di una sana alimentazione, corretti stili di vita e attività motoria. È importante sapersi nutrire con una dieta ricca di frutta fresca, di verdura e povera di grassi, qual è la dieta mediterranea, come sempre “regina della prevenzione”.

La Settimana ne condivide e ne celebra l’eccellenza e i valori. Simbolo della campagna: l’olio extra vergine di oliva. Anticamente definito “oro verde”, è oggi più che mai “prezioso” per le sue qualità protettive nei confronti dei vari tipi di tumore, grazie alle sue indiscusse caratteristiche nutrizionali ed organolettiche.

Le iniziative rappresentano anche l’occasione per reclutare nuovi volontari che rappresentano la forza della Lilt.

Per informazioni: Lega Tumori sezione Cuneo (cuneo@legatumoricuneo.it).