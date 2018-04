Gruppo PD, Gribaudo vicepresidente: spirito di squadra e ascolto del Paese

“Ringrazio per la fiducia il capogruppo Graziano Delrio, che mi ha voluta con questo ruolo nell’Ufficio di Presidenza. Per me si tratta ben più di una conferma, visto il difficile e ben diverso lavoro che ci attende in questa legislatura rispetto agli anni passati. Cercherò di agire con spirito di squadra per mettere a frutto la pluralità di idee ed esperienze che caratterizzano i Deputati Pd. Soprattutto, credo che dovremo dare voce a quei tanti che in questi anni non siamo riusciti a rappresentare, a coloro che si aspettavano da noi delle risposte e che invece abbiamo deluso. Insomma, dovremo ascoltare come non abbiamo mai ascoltato prima, e riuscire a portare quelle voci in Parlamento.”.

Lo dichiara Chiara Gribaudo, nominata oggi Vice Presidente dei Deputati Pd.

“Nella XVII legislatura abbiamo lavorato come forsennati per riuscire a rimettere in moto un Paese in crisi – prosegue – Abbiamo invertito i segni dell’economia, abbiamo ridato fiducia alle imprese, esteso diritti civili e sociali, eppure il 4 marzo milioni di italiani non ci hanno rinnovato la loro fiducia. E’ inevitabile che anche noi parlamentari partecipiamo alla riflessione che sta avvenendo nel Partito, con una responsabilità in più: quella di farci interpreti del malessere dei cittadini e di portare a casa leggi che significhino un cambiamento positivo e reale nella loro vita quotidiana.”

“Oltre alle proposte che dovremo costruire attraverso le nostre comunità e con le migliori forze del Paese, ci sono sicuramente alcuni temi imprescindibili per il Pd. Penso al salario minimo, all’estensione del REI, all’assegno universale per le famiglie con figli. Credo che questi debbano essere i punti di partenza della nostra legislatura e ci sforzeremo di costruire in Parlamento un consenso trasversale, aldilà delle dinamiche di governo.”

Conclude Gribaudo.