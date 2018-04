25 Aprile: Carrù ricorda il 73° della Liberazione

La cerimonia del 25 Aprile è sempre stato un appuntamento molto sentito e partecipato dai carrucesi. Il nostro paese ricorda ogni anno i suoi 17 concittadini caduti per la libertà, tra i quali personaggi indimenticabili, medaglie d’oro al Valore Militare, come Giuseppe Perotti, Giacomino Curreno e Felice Cenacchio. La sezione ANPI di Carrù si impegna a mantenerne vivo il ricordo perché quelle pagine storiche del nostro paese e le gesta di uomini e donne carrucesi per conquistare libertà e democrazia non vengano dimenticate, soprattutto dalle giovani generazioni. Molte, quindi, le iniziative legate al ricordo.

Sabato 21 Aprile presso il Cinema Teatro “ F.lli Vacchetti”, ore 11, in collaborazione con il Comune di Carrù, verrà proiettato ”Il sottoscritto, storia di un uomo libero” un docufilm sulla vita di Don Aldo Benevelli, prete partigiano ed uno dei protagonisti della lotta di Liberazione del Cuneese. L’iniziativa è dedicata in particolare agli studenti carrucesi ed è aperta alla cittadinanza.

Domenica 22 Aprile si terrà la Giornata del Tesseramento all'Anpi per l’anno 2018 ed in contemporanea verranno raccolte le firme di "MAI PIU' FASCISMI", in Piazza Dante, accanto alla Biblioteca, dalle ore 9,30 alle 12 . Si stanno moltiplicando nel nostro Paese sotto varie sigle organizzazioni neofasciste o neonaziste presenti in modo crescente nella realtà sociale e sul web. Esse diffondono i virus della violenza, della discriminazione, dell’odio verso chi bollano come diverso, del razzismo e della xenofobia, a ottant’anni da uno dei provvedimenti più odiosi del fascismo: la promulgazione delle leggi razziali. Per questo si chiede, attraverso la raccolta firme da presentare in Parlamento, che le organizzazioni neofasciste o neonaziste siano messe nella condizione di non nuocere sciogliendole per legge, come già avvenuto in alcuni casi negli anni 70 e come imposto dalla XII Disposizione della Costituzione.

Mercoledì 25 Aprile, ore 10 Messa, in seguito benedizione delle corone di alloro poste alle lapidi in Piazza Municipio; un corteo, accompagnato dalle note della Banda musicale carrucese “G. Alesina”, raggiungerà il monumento ai Caduti in piazza Curreno. Dopo il saluto della Sindaca, prenderà la parola la Dott.ssa Claudia Bergia che ricorderà la figura di Don Benevelli. Il Prof. Sergio Soave, Presidente dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Cuneo, terrà l’orazione ufficiale.In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la sala consiliare.

A conclusione verranno premiati sei studenti delle classi terze della Scuola Media “Oderda-Perotti”, per i temi svolti sulla Resistenza. Le borse di studio sono una solida iniziativa portata avanti dall’ ANPI di Carrù che stimola i giovani studenti a conoscere e documentarsi sulla storia carrucese. Verrà inoltre ripresa la tradizione della consegna ai gruppi classe di testi di narrativa e saggi dedicati al periodo della Resistenza donati dall'Istituto storico della Resistenza di Cuneo. Si invitano pertanto i cittadini carrucesi a partecipare numerosi ed a imbandierare i balconi. PER NON DIMENTICARE.

Domenica 6 Maggio prosegue il pellegrinaggio a S. Anna di Stazzema in collaborazione con l’Onlus “Cordero di Montezemolo” e col sostegno della Banca Alpi Marittime per ricordare l’eccidio commesso dai soldati nazisti il 12 Agosto 1944 in cui furono uccisi centinaia di civili fra cui 65 bambini.