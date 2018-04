Alba: corso di formazione per lettori volontari

La Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” di Alba organizza due corsi di formazione per volontari lettori che si terranno il 25-26 maggio ed il 15-16 giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, nella sala riunioni dei Servizi Sociali in via General Govone, 11 ad Alba.



L’iniziativa fa parte del progetto “Nati per Leggere Piemonte” ed è sostenuto dalla Fondazione San Paolo all’interno del programma “Zerosei”.



Il progetto “Nati per Leggere” è promosso dall'Associazione nazionale pediatri e dall'Associazione Italiana Biblioteche con l'obiettivo di diffondere tra gli adulti la pratica della lettura ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni.



Sul nostro territorio è attivo dal 2011 e coinvolge una ventina di Comuni coordinati dalla Biblioteca di Alba.



Il corso gratuito è rivolto a coloro (genitori, nonni, educatori o studenti, purché maggiorenni) che desiderano impegnarsi come volontari nelle attività di Nati per Leggere.



Ai frequentanti i corsi si chiederà di dedicare almeno 20 ore annuali alla lettura ai bambini.



Gli argomenti trattati nel corso riguarderanno innanzitutto il programma “Nati per Leggere”, le sue finalità e la sua organizzazione; verranno quindi illustrati i principali studi scientifici sullo sviluppo del bambino (in particolare delle sue capacità cognitive) e saranno approfondite le specifiche tecniche di lettura; si passerà poi ad esaminare la produzione editoriale per l’infanzia, evidenziando i criteri di selezione dei libri per le diverse fasce di età; infine, si tratteranno gli aspetti organizzativi e logistici delle attività del volontario, insistendo sulla consapevolezza del ruolo di quest’ultimo all'interno del progetto.



I formatori del corso, accreditati dal CSB (Centro di Salute del Bambino), saranno Valeria Anfossi e Gianna Patrucco.



“Nati per Leggere è ormai un pilastro culturale della nostra città”, commenta l’assessore albese alla Cultura Fabio Tripaldi. “Questo corso di formazione mira ad integrare il maggior numero di adulti intenzionati ad avvicinarsi a questo affascinate progetto. La lettura, a tutte le età, è un valore fondamentale per la crescita della nostra comunità”.



La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti si impegnano a svolgere, a titolo di volontariato, l'attività di promozione del progetto “Nati per Leggere Piemonte” in accordo con gli organizzatori. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.



Ad ogni lettore NpL saranno anche fornite gratuitamente la borsa, la spilletta e la maglietta con il marchio “Nati per Leggere Piemonte”, da utilizzare durante le ore di volontariato.



Per l'ammissione è necessario compilare l’apposita domanda d'iscrizione da chiedere all'indirizzo prestito@comune.alba.cn.it o scaricare dal sito del Comune di Alba (http://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/biblioteca/36-servizi-culturali/biblioteca/491-nati-per-leggere-piemonte )e restituirla allo stesso indirizzo e-mail entro e non oltre il 10 maggio.