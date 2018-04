Torna il Barolo Fashion Show: dall'8 al 10 giugno sfilate di moda, convegni, seminari, workshop e intrattenimento

Il Barolo Fashion Show torna per la terza edizione, muovendo le prime mosse dalla sede del prestigioso Partner del BFS, Casa Martini – il Museo della Martini & Rossi a Pessione di Chieri, che ha ospitato oggi, la conferenza stampa di presentazione.

Il #BFShow18, questo l’hastag ufficiale dell’evento, si preannuncia come una vetrina d'eccellenza per i professionisti legati al mondo della moda, del design e della fotografia: sarà un week end intenso quello dell'8-9 e 10 giugno con sfilate di moda, convegni, seminari, workshop e momenti di intrattenimento. Alla manifestazione, sia per il sabato che per la domenica, parteciperanno esperti ed operatori del settore moda (buyer, giornalisti, fashion blogger, ecc.), nonché autorità regionali e locali sino ad importanti operatori nel settore dell’export di prodotti “Made in Italy”.

Sarà quindi una vera e propria “tre giorni” in cui l'arte, la danza, la fotografia, in collaborazione con primarie realtà culturali della nostra regione, oltre a degustazioni di vino Barolo d'annata, faranno da contorno ai momenti legati alla moda. Il Borgo di Baroloeil WiMu–il Museo Internazionale del Vino presso il Castello Falletti si trasformeranno in luoghi d’arte ospitando performances di designer, set fotografici, sfilate di moda, dibattiti unitamentealle degustazioni del re deivini. «Questa manifestazione rappresenta davvero un'occasione di crescita per il nostro territorio –sottolinea la sindaca di Barolo, Renata Bianco - e per tanti giovani professionisti desiderosi di mettersi in mostra e crescere nel proprio lavoro e con i propri talenti».

Il Barolo Fashion Showsarà dunque articolato in tre "settori", in tre momenti: il Barolo FashionSymposium-con incontri, dibattiti, workshop e seminari, il BFSShowcon la sfilata di moda degli stilisti provenienti da tutta Italia prevista per la serata di sabato 9 giugno ed infine il BFS Selection, il “Contest under 35” per stilisti e designer emergenti che inizieranno ad essere selezionati venerdì 8 dalla Giuria di professionisti e che poi sfileranno domenica 10 giugno sulla stessa passarella dei “big”.

«Abbiamo fortemente voluto un momento completamente dedicato ai giovani stilisti e designer –spiegano gliorganizzatori -, in modo da permettere a queste professionalità preziose ed importanti di esibirsi su un palcoscenico d'eccellenza come quello di Barolo. Proprio per questo abbiamo organizzato convegni, workshop e seminari sulle tante tematiche che fanno parte del mondo delle imprese che operano nei settori del design e della moda».Tra lo Staff spiccano, insieme alla Direttrice Artistica del Festival Marina Garau, Agostino Porchietto, noto stilista e costumista teatrale e cinematografico che ricopre il ruolo di Co-Direzione Artistica, Paolo Demaria, make-up artist di prestigio con collaborazioni internazionali e nazionali di assoluto livello.

Altra prestigiosa collaborazione è con Simone Poletti, notissimo animatore di fotografiaprofessionale.it, un’autorità nel campo della post produzione fotografica. La collaborazione arriva grazie all’operato di Franco Franchini, noto post-produttore fotografico e Presidente di Fattore Immagine, associazione culturale che promuove l’arte della fotografia. Franchini è il responsabile del settore immagine e fotografia del BFS mentre la direzione di palco e di tutta la logistica è affidata all’esperto Mauro “Sheriff”. Altre collaborazioni prestigiose vanno da Enrica Patrito, nota coreografa e insegnante di danza al “Maestro del Bon Ton” Luciano De Curtis, da Francesca Interlenghi, nota blogger milanese e docente universitaria, anche allo IAAD di Torino, per arrivare a Baba Richerme, giornalista Radio Rai che metterà in scena il suo splendido omaggio alla figura umana e professionale di Coco Chanel.

Il BFS in questa edizione apre le porte anche verso l’estero ospitando buyer e operatori dell’internazionalizzazione verso due mercati esteri decisamente importanti: la Russiae laCina. A tratteggiare le opportunità offerte dall’export del Made in Italy verso questi mercati due primarie realtà italiani che accompagnano da anni le imprese verso i mercati esteri: la torinese Cogito SystemsS.r.l. per la Cina e il tandem Macrospazioe Qualitaly per la Russia in collaborazione con Confindustria Russia. Tanti altri sono i collaboratori del BFS che quest’anno, modelle ed indossatrici incluse, supererà i 150 membri.Il programma del [BFS]ymposium, la parte formativa e di approfondimento sui temi del BFS, è ricca di contenuti e relatori qualificati che man mano verranno svelati in un programma che è un vero e proprio “work in progress”.

Tra le “istituzioni” che co-organizzano il BFS: •il Consorzio delle Eccellenze di Langhe Monferrato Roero (www.eccellenzepiemonte.com )•l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba (www.fieradeltartufo.org ) •Associazione Fattore Immagine di Torino •Agenzia Magma –Marketing e Comunicazione (www.agenziamagma.it ).