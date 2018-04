Cosa dicono le stelle? La settimana dal 20 al 27 aprile

ARIETE: Un turbinio di emozioni scuoterà gli animi specie se dovete compiere una scelta o sistemare una delicata faccenda… Abbisognate di respirare aria tersa e di evadere dalla routine: quindi in occasione del 25 aprile staccate la spina e, se possibile, organizzate un viaggetto. Il comportamento di un soggetto vi lascerà perplessi e mettere le carte in tavola rendesi indispensabile al fine di non alimentare ulteriori malintesi. Minuta noia pecuniaria. Crucci per parenti o familiari.

TORO: l’unica maniera per vivere bene è quella di prendere la vita come viene evitando di fare programmi che poi non vanno quasi mai come vorreste… Comunque sia un pallino o bel fardello ve lo caverete e in fatto di quattrini o lavoro vi tirerete su una costolina a parte uno sborso pressoché obbligatorio. Amica da aiutare, consolare o ringraziare e posteriore, piuttosto falsa, da allontanare… Lavoretti da iniziare in casa o giardino e pizzetta o cenetta in vista.

GEMELLI: Un po’ alla coque avvertirete sporadici cali energetici, nervosismo e agitazione… Ma trattasi di una fase transitoria atta a svanire in fretta grazie anche alla risoluzione di un problema o ad una maggiore distensione… In simultanea vi capiterà di trattare con saputelli o picchiatelli a cui non dar retta e tra venerdì e martedì potrebbero accadere cosine buffe o rasentanti l’inverosimile compreso il famoso contrattempo dell’ultimo momento… Siate molto parchi nel mangiare!

CANCRO: Gli sbalzi umorali impereranno inducendovi a passare linearmente dalla gaiezza alla scontentezza a seconda dei contesti e delle persone con cui tratterete… Di brocchi il mondo abbonda e proprio un paio di questi avranno il potere di mandarvi su tutte le furie. Qualche nativo si appresti invece a ricevere una sorpresina o a trascorrere memorabili orette insieme ad un essere caro od amato. Battibecchi tra figli e genitori e comunicato inaspettato.

LEONE: Zucconi ed orgogliosi non ammetterete un torto cercando delle scusanti agli errori commessi ma attenzione in quanto tal atteggiamento potrebbe minare rapporti domestici, affettivi, operativo o interpersonali… Una notiziola vi lascerà esterrefatti, una spesa coglierà di sorpresa, un conoscente lancerà proposte da vagliare e una femmina darà filo da torcere… Amici con cui combinare un fuori porta e mercoledì brioso se trascorso in lieta compagnia…

VERGINE: Il cielo sarà discretamente benevolo elargendo favori e la risoluzione di eventuali tormentoni a patto di credere fermamente in voi stessi e confidare in una settimana movimentata ma promettente senza dare in escandescenze o prendere per oro colato tutto ciò che vi verrà raccontato… Il momento appare ottimale pure per transazioni, investimenti, acquisti o variazioni di look. Un neo sarà costituto da larvate tensioni motivate da un soggetto maschile.

BILANCIA: Il trigono di Marte vi dà la carica necessaria per affrontare giornate impegnative, farvi valere, rispettare o cambiare ciò che non funge… Quindi se giù di morale datevi un giro di manovella e pensate in positivo andando altresì in fondo ad una faccenda dai contorni oscuri. Un esatto presentimento troverà equi riscontri e i maschietti liberi si stato e di cuore faranno singolari incontri. Gli ultraquarantenni diano una controllatina alla pressione e curino l’alimentazione.

SCORPIONE: Settimana fermentata e movimentata su tanti fronti: se state aspettando una risposta arriverà, un sogno si materializzerà e un individuo stupirà… In specifici frangenti meglio trattarvi con i guanti e non pretendere ciò che non potete attualmente dare… Nell’inquadrare un tizio dalla duplice personalità affidatevi all’istinto: ancora una volta non fallirà… In occasione del 25 aprile organizzate qualcosina di carino: scappare dal solito tran tran ritemprerà.

SAGITTARIO: Starà a voi fare una cernita su chi frequentare o distanziare: di bidonate ve ne siete già beccate e seguitare a pensare che siano tutti bravi e buoni vi porterebbe nuovamente sulla strada delle delusioni… Il sestile di Marte vi illuminerà su parecchie cose sia materiali che personali non escluso un introito od appoggio prodigioso… Stramberie connesse ad un maschietto che non sa ciò che vuole, partner da spronare e mercoledì da commemorare con una capatina ai monti o al mare.

CAPRICORNO: Non arrabbiatevi e calmatevi partendo dal presupposto che chi non ha accettato i vostri consigli prima o poi se ne pentirà… I prossimi dì riserveranno incognite, contatti con legali, amministratori, aggeggi da sostituire, inviti da declinare e posteriori da accettare. Simpatiche performance per fanciulli o donzelle, imprevisto pecuniario donna da omaggiare o eventuale anniversario, compleanno o festa da solennizzare. Alterchi con un burbanzoso. Flora batterica alterata.

ACQUARIO: Drizzate le antenne: c’è chi vuole far passare per fessi o seguita a picchiare su tasti bel lungi dai vostri pensieri o dalle vostre intenzioni… Siete spiriti liberi e come tali ambireste non vi vengano tarpate le ali… Cancellate inoltre una fettina del passato e dischiudetevi ad una stagione assai promettente dove l’amore o l’attività assumeranno un ruolo prominente…Tutelate gli interessi, approfondite una amicizia e credete fermamente in variazioni di immane valore.

PESCI: Se soffrite di depressione sforzatevi di uscire, vedere gente, acchiappare una fettina di serenità... Se invece appartenete alla categoria degli allegrotti trascorrerete ore liete o vi regalerete una minuta follia. Attimi di smarrimento lambiranno fidanzati, maritati o conviventi così come non sarà facile far accordare chi non ha orecchie per sentire. Discreta ripresa psicofisica per chi ultimamente ha accusato disturbi persistenti. Visita o diletto tra sabato e mercoledì.





